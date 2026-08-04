임실군, 기록적 폭염 대응 총력체계 가동·현장점검 강화

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무더위쉼터 334곳·취약계층 6253명 집중관리·스마트그늘막 23곳·살수차 5대 운영

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군이 기록적인 폭염이 이어짐에 따라 현장 중심의 대응체계를 강화하며 군민 안전 확보에 행정력을 집중하고 있다고 4일 밝혔다.

한득수 임실군수는 전날 임실읍 상성어머니경로당과 오수면 후리경로당, 양계·양돈 농가를 잇달아 방문해 폭염 대응 상황을 점검하고 주민과 농업인의 애로사항을 청취하는 등 현장 행정을 펼쳤다.

한득수 임실군수가 기록적 폭염 속 현장점검에 나서 " 군민 안전 최우선"을 강조했다.[사진=임실군] 2026.08.04 gojongwin@newspim.com

한 군수는 무더위쉼터의 냉방기 정상 가동 여부와 시설 운영 상태, 이용 불편 사항을 살피고 어르신들의 건강 상태를 확인하며 안전한 여름나기를 당부했다.

이어 양계·양돈 농가를 찾아 축사 내부 온도 관리, 환기시설 운영, 급수 관리 등 폭염 대응 실태를 점검하고 현장의 의견을 들었다.

군은 폭염 대책기간인 지난 5월 15일부터 9월 30일까지 폭염 대응 T/F팀을 운영하며 부서 간 협업체계를 구축하고 있다.

폭염특보 발효 시에는 비상근무와 24시간 상황관리 체계를 유지하고 있으며 올해 처음 도입된 체감온도 38도 이상 폭염중대경보 기준을 적용해 단계별 대응도 강화했다.

또 관내 경로당과 마을회관 등 무더위쉼터 334곳의 냉방시설 점검을 마쳤으며 열대야가 지속될 경우 일부 무더위쉼터 운영시간을 기존 오후 6시에서 밤 10시까지 연장할 계획이다.

주민 보호를 위해 고정형과 스마트형 그늘막 23곳을 운영하고 있으며 폭염특보 발효 시에는 살수차 5대를 투입해 읍·면 주요 도로 23km 구간에 집중 살수를 실시하는 등 열섬현상 완화에도 힘쓰고 있다.

취약계층 보호도 강화했다. 군은 독거노인과 취약계층 등 6253명을 대상으로 안부 확인, 건강관리, 응급처치 교육을 실시하고 있으며 보건지소와 복지시설에는 폭염 행동요령 안내문을 비치해 예방활동을 이어가고 있다.

농업 분야에서는 이장과 자율방재단 등 지역 인적안전망과 협력해 고령 농업인의 폭염시간대 농작업 자제와 충분한 휴식을 안내하고 있으며 마을방송과 현장 예찰활동을 통해 피해 예방 홍보를 강화하고 있다.

축산 분야에서도 축사 환기시설 점검, 냉방장비 운영, 급수 관리 등을 집중 지도하며 가축 폐사 예방에 행정력을 모으고 있다.

gojongwin@newspim.com