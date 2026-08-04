토요타코리아, 고객 참여형 'TGR 랠리 플레이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 토요타코리아가 9월 5일 보령 일대서 고객 참여형 랠리 프로그램을 개최했다.
- 참가자 2인 1조가 66㎞를 주행하며 지역 카페·농장·문화유산 등에서 미션을 수행한다.
- 오픈·어드밴스드 두 클래스 총 70개 팀으로 운영하며, 신청은 4일부터 9일까지 토요타코리아 홈페이지에서 받는다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 토요타코리아가 일반 고객이 직접 참여하는 첫 한국형 랠리 프로그램을 선보인다.
토요타코리아는 오는 9월 5일 충남 보령시 아주자동차대학교와 보령 일대에서 'TGR 랠리 플레이'를 개최한다고 4일 밝혔다.
이번 행사는 속도와 기록 경쟁 중심의 기존 랠리와 달리 일반도로에서 교통법규를 지키며 다양한 미션을 수행하는 고객 참여형 프로그램이다. 운전과 관광, 지역 문화 체험을 하나의 코스로 구성했다.
참가자는 드라이버와 코드라이버가 2인 1조를 이뤄 페이스노트와 주행 정보를 바탕으로 보령 일대 약 66㎞를 주행한다. 지역 카페와 농장, 문화유산, 특산품 판매처 등에 마련된 체크포인트에서 미션을 수행한다.
행사는 일반 고객과 가족을 위한 오픈 클래스 55개 팀, 모터스포츠 마니아를 위한 어드밴스드 클래스 15개 팀 등 총 70개 팀 규모로 운영된다.
어드밴스드 클래스 참가자는 아주자동차대학교 내 갤러리 스테이지에서 열리는 짐카나 프로그램에도 참여한다. 행사 당일에는 드리프트 쇼런과 튜닝카 전시, TGR 브랜드 체험 부스 등도 운영된다.
오픈 클래스 참가 신청은 8월 4일부터 9일까지 토요타코리아 공식 홈페이지에서 진행된다. 차량 브랜드와 관계없이 신청할 수 있다.
강대환 토요타코리아 부사장은 "누구나 부담 없이 랠리의 즐거움과 토요타 가주 레이싱의 철학을 경험할 수 있도록 프로그램을 마련했다"고 말했다.
chanw@newspim.com