대전 체감온도 35도 육박…폭염 대응 '비상 1단계'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전 지역 폭염경보…위기경보 '심각' 격상

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 전역의 체감온도가 34도 안팎까지 치솟으면서 시가 폭염 대응 수위를 한 단계 높였다.

대전시는 폭염특보가 이어짐에 따라 3일 지역재난안전대책본부 비상 1단계를 긴급 가동했다고 밝혔다.

서울 낮 최고기온이 36도까지 오르는 등 전국에 폭염특보가 발효된 7일 오후 서울 영등포구 여의도공원에서 한 시민이 쿨링포그 벤치에서 더위를 식히고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이날 낮 12시 기준 대전에는 폭염경보가 발효 중이다. 오전 11시 25분 기준 지역별 체감온도는 유성구 대전 관측지점이 34.9도로 가장 높았다. 이어 중구 오월드 34.7도, 서구 정림 34.1도, 동구 세천 34.0도, 대덕구 장동 33.9도를 기록했다.

시는 폭염 위기경보를 '심각' 단계로 격상하고 5개 자치구에 취약계층 보호와 현장 예찰 강화를 요청했다. 점검 대상은 홀로 사는 어르신과 노숙인, 야외근로자 등 폭염 취약계층이다. 무더위쉼터와 폭염저감시설, 이동노동자쉼터 운영 상태도 매일 확인할 계획이다.

시는 기온과 폭염특보 변화를 수시로 점검하고 자치구·유관기관과 비상근무 체계를 유지한다. 인명피해 우려가 커질 경우 즉각 현장 대응에 나설 방침이다.

안호 대전시 시민안전실장은 "폭염은 시민의 생명과 안전을 위협하는 자연재난"이라며 "현장 중심 대응을 통해 인명피해 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com