산청군, 백두대간 생태축 복원 완료…관광자원화 본격 추진

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생태터널 안전한 이동 통로 확보

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 지리산과 웅석봉 군립공원 사이 백두대간 생태축을 다시 잇는 복원사업을 마무리하고 본격적인 생태·관광 자원화에 나섰다.

군은 삼장면 홍계리 산110-3번지 일원에서 추진해 온 백두대간 생태축 복원사업을 준공했다고 3일 밝혔다.

최근 생태축 복원사업을 완료한 백두대간 웅석지맥(밤머리재) 구간[사진=산청군]2026.08.03

이번 사업은 2022년부터 총 58억 원을 투입해 국도 59호선 개설로 단절됐던 지리산과 웅석봉 군립공원 사이 생태축을 연결하는 것을 목표로 추진했다.

군은 단절 구간에 길이 50m, 폭 14m, 높이 10m 규모의 생태터널을 설치해 육상 생물이 안전하게 이동할 수 있는 통로를 확보했다. 터널 상부와 주변에는 식생기반토를 성토하고 교목·관목·초본류 등 자생식물을 식재해 인위적 구조물로 인한 단절감을 줄이고 주변 산림과 유사한 식생을 조성했다.

군은 공사 착수 전인 2022년에 기존 자생 수종의 씨앗을 미리 채집해 키운 묘목을 생태터널 상부에 심어.기존 생태계와의 연속성을 최대한 유지하는 방식으로 복원을 진행했다. 군은 이번 생태축 복원사업을 계기로 군이 추진 중인 밤머리재 관광경관 명소화 사업과 연계해 지리산과 웅석봉을 잇는 밤머리재 일대를 관광 랜드마크로 조성할 계획이다.

m25322532@newspim.com