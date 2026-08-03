익산 '원도심 역사·미식 여행' 인기…관광모델 가능성 확인

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어라운드 트립 3개 프로그램 운영, 전국 체험객 104명 참여로 높은 호응

춘포 근대역사·노포 미식투어 진행, 외지 관광객 유입 통한 골목상권 활력

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 원도심에 숨겨진 역사와 미식, 주민들의 일상을 연결한 체험형 관광으로 외지 관광객 유입과 지역 상권 활성화 가능성을 확인했다고 3일 밝혔다.

익산시와 익산문화관광재단은 지역 역사·문화·생활 자원을 활용한 순환 여행 프로그램 '어라운드 트립'을 성공적으로 운영하며 원도심 관광 경쟁력을 높였다고 설명했다.

역사와 미식을 담은 익산 원도심 순환 여행이 인기를 더했다.[사진=익산시]2026.08.03 lbs0964@newspim.com

이번 프로그램은 단순 방문형 관광에서 벗어나 원도심 곳곳의 이야기를 체험하고 지역 소비로 이어지는 관광 모델을 만들기 위해 마련됐다.

전체 프로그램은 ▲춘포 근대 역사 스토리 투어▲원도심 미식투어▲원도심 기록투어 등 3개 주제로 운영됐으며 전국 각지에서 총 104명이 참여했다.

지난 6월 진행된 춘포 근대 역사 스토리 투어는 서울 등 수도권 관광객을 대상으로 1박 2일 체류형 일정으로 운영됐다. 참가자들은 대한민국에서 가장 오래된 춘포역과 근대 마을, 만경강 일대를 둘러보며 익산의 농업사와 철도 역사, 지역 생활문화를 체험했다.

7월 열린 원도심 미식투어는 KTX 익산역을 중심으로 전통시장과 오래된 골목, 노포, 지역 찻집 등을 연결해 참가자들의 관심을 끌었다. 참여자 54명 가운데 39명이 타 지역 관광객으로 나타나 외지 방문객 유입과 지역 소비 효과를 입증했다.

8월 진행된 원도심 기록투어에서는 참가자들이 필름 카메라를 활용해 노포와 골목 풍경을 기록하며 일상 공간 속 문화적 가치를 재발견했다.

시는 앞으로 참가자 만족도와 운영 결과를 분석해 관광 프로그램을 보완하고 익산만의 역사·생활 자원을 활용한 계절별, 테마별 관광상품을 확대할 계획이다.

시 관계자는 "원도심은 익산의 역사와 시민들의 삶이 함께 남아 있는 살아있는 공간"이라며 "지역 고유 자원을 체계적인 관광 경험으로 발전시켜 전국 관광객이 찾는 문화도시 익산만의 관광 생태계를 확대해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com