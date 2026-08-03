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용산역 전북 비즈니스 라운지, 이용 증가…수도권 마케팅 거점

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  • 전북특별자치도와 상의협의회가 3일 용산역 비즈니스라운지 이용 증가와 계약 성과를 발표했다
  • 올해 상반기 전북권 이용객과 회의실 이용이 전년 대비 각각 18.5%, 6.7% 늘었다
  • 라운지 통해 상반기 전북 기업 계약 384억여 원을 성사하며 수도권 비즈니스 거점으로 자리잡았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상반기 이용객 4019명·회의실 334회 운영, 전년 대비 각각 18.5%·6.7% 증가
전북 기업 계약 성과 384억4000만 원 달성...전체 실적 1189억 의 32% 차지

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도와 전북상공회의소협의회가 공동 운영하는 용산역 비즈니스 라운지가 수도권을 찾는 도내 기업의 비즈니스 거점으로 자리매김하며 이용객 증가와 계약 성과를 이어가고 있다고 3일 밝혔다.

올해 상반기 용산역 비즈니스 라운지 전북권 이용객은 4019명으로 지난해 같은 기간보다 18.5% 증가했다. 같은 기간 회의실 이용도 334회로 전년 동기 대비 6.7% 늘었다.

용산역 전북 비즈니스라운지[사진=전북자치도]2026.08.03 lbs0964@newspim.com

서울 용산역 4층에 위치한 비즈니스 라운지는 수도권에서 회의와 상담, 업무 협의가 필요한 호남권 기업인을 지원하기 위해 마련된 공간이다. 전북자치도와 광주광역시, 전라남도, 호남권 10개 상공회의소가 공동 운영하고 있다.

특히 올해 상반기 라운지를 통해 성사된 전북 기업의 계약 규모는 약 384억4000만 원으로 전체 계약 실적 1189억원의 32%를 차지했다.

도는 라운지가 수도권 판로 개척과 영업 활동을 지원하는 실질적인 비즈니스 플랫폼 역할을 하고 있는 것으로 평가했다.

전북자치도가 공동 운영에 참여한 2018년 이후 전북권 누적 이용객은 3만5096명, 회의실 이용은 3100회를 기록하며 수도권에서 활동하는 도내 기업의 대표 지원 거점으로 활용되고 있다.

용산역 비즈니스 라운지는 회의실과 사무·휴게공간, 프레젠테이션 장비 등을 무료로 제공하며 도내 기업인과 유관기관 관계자는 일요일과 공휴일을 제외한 오전 8시부터 오후 9시까지 이용할 수 있다.

lbs0964@newspim.com

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