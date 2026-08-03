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전남광주시, 휴가철 해외여행 증가에 "홍역 감염 주의"

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  • 전남광주시는 3일 여름철 감염병 주의를 당부했다
  • 홍역·수인성 식중독·모기매개 감염병을 경고했다
  • 여행 전 접종·손씻기·의심증상 즉시 진료해야 한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

출국 전 예방 접종 필수

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 여름 휴가철을 맞아 주요 감염병 발병에 주의해야 한다고 당부했다.

전남광주시는 3일 "주의해야 할 대표적 질환으로 홍역, 수인성·식품 매개 감염병, 모기 매개 감염병 등이 꼽힌다"고 안내했다.

해외 감염병 예방수칙. [사진=전남광주통합특별시]

현재 전 세계적으로 유행 중인 홍역은 필리핀, 몽골, 일본 등 주요 해외 여행지는 물론 미국, 멕시코 등에서도 환자가 지속 발생하고 있다.

전염력이 매우 높은 홍역은 발열, 기침, 콧물, 결막염과 함께 전신 발진을 동반한다. 특히 영유아나 임신부 등 면역저하자는 폐렴이나 뇌염 같은 중증 합병증으로 이어질 위험이 크다.

출국 전 홍역 예방접종(MMR) 백신을 2회 모두 맞았는지 확인해야 한다. 1968년 이후 출생자 중 미접종자는 최소 출국 4주 전에 접종을 마쳐야 한다.

또한 여름철 고온다습한 날씨는 세균과 바이러스의 증식을 활성화해 수인성·식품 매개 감염병 발생 위험을 높인다.

오염된 물이나 음식물 섭취로 인해 발생하며 설사나 구토 등을 유발해 심각한 탈수로 이어질 수 있다. 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손을 씻어야 한다. 육류와 어패류는 충분히 익혀 먹어야 하고 물은 반드시 끓여 마시는 등 개인위생 수칙을 철저히 지켜야 한다.

국내에서는 일본뇌염 매개 모기인 작은빨간집모기 개체 수 증가에 따라 지난 6월 17일 전국에 일본뇌염 경보가 발령됐다.

베트남, 태국, 필리핀, 인도네시아, 말레이시아에서는 뎅기열, 치쿤구니야열, 지카바이러스 감염증 등 모기 매개 감염병의 위험이 지속되고 있다. 이들 질환은 발열, 두통, 근육통, 관절통을 공통 증상으로 하며 일부 질환은 발진을 동반한다.

실제로 3월에 50대가 필리핀 여행에 다녀온 뒤 뎅기열에 감염됐으며 동행자는 없던 것으로 전해졌다. 예방을 위해서는 야외활동 때는 밝은색 긴 옷을 착용하고 3~4시간 간격으로 모기 기피제를 사용하는 것이 좋다.

국내외 여행 중에는 손 씻기와 기침 예절 등 개인위생을 철저히 준수해야 한다. 만약 여행 이후 2주 이내에 발열, 발진, 설사 등 의심 증상이 나타나면 외부활동을 자제하고 마스크를 착용한 상태로 의료기관을 방문해 최근 해외 여행력을 반드시 알려야 한다.

bless4ya@newspim.com

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