충북교육청, 방학에도 학생 마음건강 돌본다…전문가 상담 연계

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 여름방학 기간에도 상담부터 치유 프로그램, 치료비 지원까지 연계하는 원스톱 서비스를 상시 운영해 위기 학생을 조기에 발견하고 신속하게 지원한다.

충북교육청은 방학 기간 심리·정서적 어려움을 겪는 학생과 학부모를 위해 '학생 마음건강 119' 원스톱 서비스를 지속 운영한다고 3일 밝혔다.

충북교육청.[ 사진=뉴스핌DB]

이 서비스는 학생이나 학부모가 전화 또는 학교·교육지원청 누리집을 통해 상담을 신청하면 충북교육청 마음건강증진센터와 각 교육지원청 위(Wee)센터가 24시간 이내 전문 상담을 연계하는 시스템이다.

상담 이후에는 학생 상태에 따라 학교 방문 상담과 심리 치유 프로그램, 치료비 지원 등 맞춤형 서비스를 제공해 지속적인 회복을 지원한다.

상담은 충북교육청 마음건강증진센터와 옥천교육지원청(남부권), 충주교육지원청 마음건강증진센터(북부권)에서 받을 수 있다. 학교와 교육지원청 누리집을 통해 온라인 신청도 가능하다.

최선미 인성시민과장은 "교육청과 마음건강증진센터, 위(Wee)센터가 긴밀히 협력해 도움이 필요한 학생들이 적기에 지원받을 수 있도록 촘촘한 안전망을 유지하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com