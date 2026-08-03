首尔连续五年获评"全球年轻时代最喜爱城市"

纽斯频通讯社首尔8月3日电 韩国首尔市政府和首尔观光财团2日表示，美国旅游专业媒体《Trazee Travel》公布的"2026 The Trazees"评选结果显示，首尔荣获"全球千禧一代和Z世代最喜爱城市（Favorite Worldwide City）"第一名，连续第五年获此殊荣。

【插图=AI生成 周钰涵 记者】

该奖项由全球旅游市场核心消费群体——25岁至40岁的年轻世代读者投票评选产生。该群体平均年收入约21万美元，其旅游偏好被视为反映全球高消费能力游客需求和旅游趋势的重要参考指标。

首尔成为该奖项设立以来首个连续五年获得第一名的城市，因此获得颁发给连续获奖城市的"Quint Status"特别奖，并入选名人堂。首尔市认为，这表明首尔不仅受益于韩流文化影响，其城市文化、生活方式和日常体验也持续获得全球年轻游客认可。

首尔市表示，近年来，越来越多国际游客倾向于体验当地居民的生活方式，而不仅仅是游览传统景点。游客可以在圣水洞体验韩国时尚、美妆文化，在米其林餐厅、传统市场和街头品尝韩国美食，还可前往北汉山、北岳山、峨嵯山等市区周边山地徒步，在一次旅行中体验购物、美食、文化与自然。

数据显示，2025年首尔部分旅游目的地外国游客数量同比持续增长。其中，东大门设计广场（DDP）增长12.1%，峨嵯山增长11.8%，弘大和骆山公园均增长10.5%，广藏市场增长10.4%，冠岳山增长10.0%。

首尔市认为，便捷的公共交通、智慧旅游基础设施以及安全的旅游环境，也是提升城市旅游竞争力的重要因素。依托兼具旅游、商务和文化体验的发展优势，首尔正不断巩固其作为全球"商务休闲旅游（Bleisure）"目的地的竞争力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社