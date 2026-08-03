보은군 농어촌 기본소득 효과…두 달도 안 돼 전입 1000명 돌파

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[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 보은군이 농어촌 기본소득 시범사업 대상지로 선정된 이후 전입 인구가 빠르게 늘며 인구 증가 효과를 나타내고 있다.

군은 사업 효과를 이어가기 위해 기존 주민 신청과 신규 전입자 정착 지원에도 행정력을 집중할 방침이다.

농어촌 기본소득 소급지급 기준 안내문.[사진=보은군] 2026.08.03 baek3413@newspim.com

3일 보은군에 따르면 지난 6월 11일 농어촌 기본소득 시범사업 추가 대상지 선정 이후 7월 30일까지 누적 전입자는 1079명으로 집계됐다.

같은 기간 출생 16명, 전출 269명, 사망 57명을 반영한 인구 순증은 769명으로 군 인구는 3만695명에서 3만1464명으로 늘었다.

군은 농어촌 기본소득에 대한 관심과 귀농·귀촌 지원, 정주여건 개선 정책 등이 맞물리며 전입이 증가한 것으로 분석했다.

또 사업 운영 과정에서 제기된 사용처와 월 사용 한도 등 주민 의견은 농림축산식품부에 지속 건의해 제도 개선을 추진할 계획이다.

기존 거주자를 대상으로 한 농어촌 기본소득 집중 신청은 오는 8월 14일까지 주소지 읍·면 행정복지센터에서 받는다.

기존 주민은 최대 3개월분만 소급 지급돼 기한 내 신청해야 하며 6월 11일 이후 전입자는 전입신고 후 30일이 지나면 신청할 수 있다.

최재형 군수는 "농어촌 기본소득이 지역에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 수 있도록 주민 의견을 반영하고 기존 주민과 신규 전입자 모두가 혜택을 받을 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.



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