이가은, '최애의 사원' 특별출연…경제신문 기자 변신

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이가은이 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'에 특별 출연해 존재감을 발휘한다.

오는 3일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 된 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스를 그리는 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이가은. [사진=높은엔터테인먼트] 2026.08.03 moonddo00@newspim.com

극 중 이가은은 인사이트 경제신문 도은영 기자 역을 맡아 신스틸러 존재감을 뽐낼 예정이다. 도은영 기자는 도도하면서 당찬 매력의 소유자로 강하기(강훈), 이찬(차우민), 윤초이(신유나) 등 주요 인물들과 다채롭게 얽히며 색다른 케미스트리를 발산, 극을 더욱 풍성하게 만들 것으로 기대를 모은다.

이가은은 최근 연극 무대 '벌쓰'로 성공적인 첫발을 내딛고 바로 이어 연극 '면회' 캐스팅 소식을 전해 팬들의 기대감을 한껏 높였다. 연기 스펙트럼을 넓혀가며 자신만의 색으로 필모그래피를 쌓아가고 있는 이가은이 이번 '최애의 사원'에서는 어떤 매력으로 시청자들을 사로잡을지 관심이 집중된다.

한편, 이가은이 출연하는 '최애의 사원'은 3일 저녁 8시 45분 tvN에서 첫 방송된다.

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