김재중, 1년 3개월 만에 컴백…8월 20일 '더 웨이브' 발매

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 겸 배우 김재중이 1년 3개월만에 가요게로 돌아온다.

김재중은 3일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 새 싱글 앨범 '더 웨이브(THE WAVE)'의 티징 영상을 깜짝 공개하며 컴백을 예고했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 김재중이 8월 20일 컴백한다. [사진=인코드엔터테인먼트] 2026.08.03 alice09@newspim.com

김재중은 지난해 5월 발매됐던 미니앨범 '뷰티풀 인 카오스(Beauty in Chaos)' 이후 약 1년 3개월 만의 국내 신보 발매 소식으로 글로벌 팬들의 기대감이 모아지고 있다.

공개된 티징 영상에는 푸르른 바다가 내려다보이는 언덕 끝자락에 서 불어오는 바람을 느끼고 있는 김재중의 모습이 담겨 있고, 짧지만 자유롭고 시원한 분위기가 강렬한 임팩트를 선사한다.

특히 오랜만의 국내 컴백을 공식화한 김재중은 오는 29일과 30일 서울 강서구 KBS 아레나에서 싱글 앨범명과 동명의 콘서트 개최도 앞두고 있다.

콘서트 개최 전 싱글 앨범을 발매하는 만큼 이번 공연에서 신곡 무대를 만나볼 수 있을지에 대한 설렘 역시 커지고 있다.

김재중은 새 싱글 앨범 '더 웨이브'의 티징 콘텐츠들을 순차적으로 오픈할 예정이며, 신곡과 콘서트에 기대감을 동시에 끌어올릴 계획이다.

김재중의 새 싱글 '더 웨이브'는 오는 20일 오후 6시 온라인 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.

alice09@newspim.com