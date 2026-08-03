정관장 홍이장군, 어린이 건강 '일상면역' 선봬

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 =KGC인삼공사가 어린이 건강기능식품 브랜드 '정관장 홍이장군'을 통해 아이들의 매일 건강 루틴을 돕는 신제품 '일상면역'을 출시했다고 3일 밝혔다.

건강 루틴을 돕는 신제품 '일상면역'. [사진= KGC 인삼공사]

'일상면역'은 면역력 증진, 피로 개선 등 5대 기능성을 인정받은 홍삼과 아연을 함께 섭취할 수 있도록 설계된 스틱형 제품이다. 대추농축액, 녹용추출액 등 식물혼합농축액과 비타민 B·C를 더했으며, 합성향료·착색료·감미료를 사용하지 않는 '3無 원칙'을 적용해 파인애플맛으로 완성했다. 정관장 네이버 브랜드스토어에서 구매할 수 있다.

홍이장군은 2004년 어린이 홍삼 브랜드 최초 출시 이후 2014년부터 2025년까지 닐슨데이터 기준 홍삼 카테고리 '12년 연속 판매 1위'를 기록하고 있다. 6년근 홍삼만 사용하며 출하 전 430여 가지 안전성 검사를 거친다.

KGC 관계자는 "12년 연속 1위 브랜드인 홍이장군의 엄격한 품질 원칙과 노하우를 바탕으로 '일상면역'이 부모에게는 안심을, 아이에게는 즐거운 건강 습관을 선사하는 최적의 솔루션이 될 것"이라고 말했다.

fineview@newspim.com