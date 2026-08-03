올가홀푸드, 원물 간식 '유기농 국산 볶음 약콩·서리태' 출시

AI 핵심 요약beta
- 올가가 3일 유기농 국산 콩으로 간식 2종을 출시했다.
- 두 제품은 퍼핑 공법으로 식감을 개선하고 단백질을 강화했다.
- 유기농·국산 원물 간식이 간식 시장의 새 소비 트렌드가 됐다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 올가홀푸드가 국내산 유기농 원물을 활용한 원물 간식 2종을 새롭게 출시하며 프리미엄 간식 라인업 확대에 나선다.
올가는 3일 국내산 유기농 원물만을 사용해 본연의 맛과 영양을 살린 '유기농 국산 볶음 약콩'과 '유기농 국산 볶음 서리태'를 출시한다고 밝혔다.
두 제품은 국내산 유기농 약콩과 서리태만을 정성껏 볶아 원재료의 담백한 풍미를 살린 것이 특징이다. 콩이 본래 지닌 단백질을 그대로 담아 100g 기준 단백질 40g을 함유했으며, 건강한 라이프스타일을 추구하는 소비자들의 간식으로 적합하다. 또한 콩의 수분을 균일하게 유지한 뒤 퍼핑 공법으로 완성해 콩 특유의 거친 식감을 줄이고 한층 바삭하고 부드러운 식감을 구현했다.
'유기농 국산 볶음 약콩'은 씹을수록 은은하게 퍼지는 고소한 풍미가 특징이며, '유기농 국산 볶음 서리태'는 서리태 특유의 깊고 진한 고소함을 살렸다.
최근 간식 시장은 맛과 포만감뿐 아니라 원재료의 품질과 영양까지 고려하는 방향으로 변화하고 있다. 이에 따라 유기농·국산 등 차별화된 원재료를 사용한 원물 간식이 새로운 소비 트렌드로 자리 잡았다.
fineview@newspim.com