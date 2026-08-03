'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 첫 주말 225만명…올해 최고 흥행 오프닝

AI 핵심 요약beta
- 스파이더맨 브랜드 뉴 데이가 3일 박스오피스 정상에 올랐다
- 첫 주말 사흘간 225만명 모으며 누적 338만명 넘었다
- 올해 최고 오프닝 흥행 속에 400만 돌파 눈앞이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 첫 주말부터 압도적인 흥행 성적을 거두며 박스오피스 정상에 올랐다.
3일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 지난 7월 31일부터 8월 2일까지 사흘간 225만 2469명을 불러 모았다. 누적 관객 수는 338만명을 넘어섰다.
특히 개봉 첫 주말에만 200만명 이상의 관객을 동원한 것은 올해 개봉작 가운데 처음이다. 또한 올해 흥행작으로 꼽히는 '왕과 사는 남자'의 첫 주말 관객 기록(175만 960명)을 넘어서는 성과를 거두며 올해 최고 수준의 오프닝 흥행 기록을 새로 썼다.
2주 차 흥행에 돌입한 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 400만 관객 돌파를 눈앞에 두고 있다. 관람객들의 긍정적인 입소문이 이어지는 데다 여름방학을 맞아 10대 관객층의 유입도 기대되면서 당분간 흥행세를 이어갈 것으로 전망된다.
'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '노 웨이 홈' 이후 모두의 기억에서 사라진 피터 파커가 자신의 정체를 알고 있는 새로운 적과 마주하고, DNA 변이로 인해 예측할 수 없는 능력을 얻게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 액션 블록버스터다. 소중한 사람들을 지키기 위한 그의 새로운 싸움을 담았으며 현재 전국 극장에서 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com