'하이브 새 걸그룹' 튜이드, 8월 24일 '튠 앤드 플레이'로 정식 데뷔

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 뮤직그룹 신규 레이블 ABD의 첫 걸그룹 튜이드(TUIDE)가 오는 24일 데뷔한다.

3일 소속사 ABD에 따르면 튜이드는 오는 8월 24일 미니 1집 '튠 앤드 플레이(TUNE & PLAY)'를 발매하며 가요계에 정식 데뷔한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 새 걸그룹 튜이드. [사진=ABD] 2026.08.03 alice09@newspim.com

데뷔 앨범은 서로 다른 음악적 언어를 하나의 리듬으로 조율(TUNE)하고, 그 안에서 발견되는 즐거움(PLAY)을 극대화한 앨범이다.

세대와 문화, 언어의 경계를 넘나드는 사운드로 글로벌 시장에 새로운 흐름을 제시하겠다는 튜이드의 포부 또한 담겼다.

일곱 멤버의 비주얼도 베일을 벗었다. 이들은 지난 2일 팀 공식 사회관계망서비스(SNS)에 인트로덕션스(Introductions) 포토와 영상을 게재했다.

컬러풀한 팀 로고로 꾸며진 공간에서 포즈를 취한 멤버들의 개성 넘치는 스타일링과 쿨한 분위기가 감각적인 첫인상을 남긴다.

한국, 미국, 영국, 일본 등 다양한 문화적 배경을 지닌 일곱 멤버는 튜이드만의 독보적인 팀 컬러를 완성한다.

2006년생부터 2011년생까지 전원 10대로 구성된 이들은 각자의 뚜렷한 개성과 다국적 시너지를 바탕으로 글로벌 음악팬들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

이들은 정식 데뷔에 앞서 지난 1~2일 서울 마포구 레이어스튜디오11에서 '튜이드 익스클루시브 프리뷰-플레이그라운드(TUIDE EXCLUSIVE PREVIEW-PLAYGROUND)'를 개최하고 음악팬들에게 강렬한 눈도장을 찍은 바 있다.

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