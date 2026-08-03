부산시, AI 아동돌봄 보이스봇 도입…행정 공백 해소

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전화 통합 아동돌봄 정보 제공 서비스

AI 학습·시민 의견 반영 시스템 개선

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 행정 공백 시간에도 전화 한 통으로 아동돌봄 정보를 안내하는 AI 보이스봇을 도입해 분산된 6개 돌봄 서비스를 통합 제공하는 시범 사업에 나섰다.

시는 오는 11월 30일까지 인공지능(AI) 기반의 자동상담시스템 '부산 아동돌봄 보이스봇'을 시범 운영한다고 3일 밝혔다.

부산 아동돌봄 보이스봇 시범운영 대민 홍보 포스터[사진=부산시] 2026.08.03

'부산 아동돌봄 보이스봇'은 그동안 개별 사업별로 분산돼 있던 6개 분야 아동돌봄 정보를 하나로 통합한 AI 기반 서비스다. 시민은 시간제보육, 365열린시간제어린이집, 지역아동센터, 다함께돌봄센터, 방과후아카데미, 아이돌봄서비스 등 주요 돌봄 시설 정보를 한 번의 통화로 확인할 수 있다.

이용 방법은 대표번호(부제 '아이육아')로 전화해 자녀 나이, 이용 희망 시간대, 거주 지역 등을 말하면 보이스봇이 이용자의 상황에 맞는 돌봄 정보를 분석해 모바일 문자로 발송하는 방식이다. 서비스 대상은 가정 방문 형태의 아이돌봄서비스와 어린이집·지역센터 기반 시설 돌봄까지 아동 돌봄 관련 주요 공공 서비스를 포괄한다.

시는 시범 운영에 앞서 6개 사업 소관 시설 관계자를 대상으로 약 1500건의 테스트를 진행해 AI 학습을 완료했다. 시는 이 과정에서 수집한 현장 의견을 시스템 설계에 반영해 상담 정확도와 정보 제공 체계를 보완했다. 테스트 단계에서 도출된 오류 사례와 추가 요구 사항도 정비해 이용자의 문의 유형에 대응할 수 있도록 했다.

시범 운영 기간 부산시는 실제 민원 유형과 상담 이력 데이터를 집중 분석할 계획이다. 문자 안내에 포함된 외부 링크를 통해 서비스 만족도와 시스템 개선 의견을 상시 수집하고 이를 AI 시나리오와 데이터 구조 개선에 반영한다.

시는 접수된 시민 의견을 시스템 보완의 기초 자료로 활용하고 돌봄 시설 정보의 지속적 현행화 작업을 병행해 정식 서비스로 전환할 방침이다.

김소영 여성가족국장은 "전국 최초로 도입한 '부산 아동돌봄 보이스봇' 시범 운영을 계기로 아동돌봄 정보 접근성을 대폭 개선하겠다"며 "검증 과정을 거쳐 지능형 상담 시나리오를 고도화해 시민들이 신뢰할 수 있는 스마트 아동돌봄 체계를 구축하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com