韩国7月出口同比增62.8% 半导体出口创新高

纽斯频通讯社世宗8月3日电 韩国产业通商部1日发布的数据显示，今年7月韩国出口额为988.9亿美元，同比增长62.8%，创历年7月最高纪录，为历史单月第二高水平，仅次于今年6月。韩国出口已连续14个月刷新当月历史最高纪录。

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数据显示，7月韩国进口额为685.6亿美元，同比增长26.5%；贸易顺差为303.2亿美元，连续两个月保持在300亿美元以上。

从出口产品看，韩国20项主要出口产品中，除家电外，其余19项出口均实现增长。剔除半导体后，其他产品出口同比增长26%。

其中，半导体出口额达410.1亿美元，同比增长178.8%，连续两个月超过400亿美元，成为拉动出口增长的主要动力。产业通商部表示，尽管市场仍存在苹果可能采用中国生产存储芯片以及中国推出新一代人工智能（AI）模型等不确定因素，但受存储芯片固定价格持续上涨带动，半导体出口继续保持增长。

电脑产品出口额为47.9亿美元，同比增长404.0%；无线通信设备出口额为18.1亿美元，同比增长51.0%；显示面板出口额为16.1亿美元，同比增长2.4%。

汽车出口额为62.4亿美元，同比增长7.0%；船舶出口额为32.9亿美元，同比增长46.9%，连续6个月保持增长。石油制品出口额为56.8亿美元，同比增长34.1%；石油化工产品出口额为41.8亿美元，同比增长10.3%；钢铁出口额为23.6亿美元，同比增长4.4%。

此外，通用机械出口额为45.3亿美元，同比增长5.9%；电气设备出口额为17.9亿美元，同比增长13.9%，创历年7月新高。生物健康产品出口额为15.7亿美元，同比增长30.4%；化妆品出口额为13.5亿美元，同比增长37.8%；农水产品出口额为10.9亿美元，同比增长2.3%；生活用品出口额为8.2亿美元，同比增长14.2%。其中，化妆品、农水产品和电气设备出口均创历年7月最高纪录。

从出口市场看，韩国九大主要出口地区中，除独联体（CIS）外，其余八个地区出口均实现增长。其中，对中国出口216.8亿美元，同比增长96.2%，连续两个月超过200亿美元；对美国出口174.3亿美元，同比增长68.7%；对东盟出口188.0亿美元，同比增长73.7%，创历年单月最高纪录；对欧盟出口93.8亿美元，同比增长55.7%，同样创历年单月新高；对中东出口18.3亿美元，同比增长24.7%。

数据显示，今年1月至7月，韩国累计实现贸易顺差1680亿美元，较去年同期增加1341亿美元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社