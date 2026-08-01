'여자야구 에이스' 김라경, 72년 만에 부활한 美 프로리그 개막전 선발 등판

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자야구의 간판 김라경이 72년 만에 새롭게 출범한 미국 여자프로야구리그(WPBL)의 역사를 여는 첫 공을 던진다.

김라경은 2일 오전 7시(한국시간) 미국 일리노이주 스프링필드 로빈 로버츠 스타디움에서 열리는 2026 미국여자프로야구리그(WPBL) 개막전에 뉴욕 하이츠의 선발 투수로 등판해 로스앤젤레스 퀸즈를 상대한다. 1954년 막을 내린 전미여자프로야구리그(AAGPBL) 이후 72년 만에 미국에서 다시 출범한 여자 프로야구 리그의 역사적인 첫 경기다.

[서울=뉴스핌] 미국여자프로야구 뉴욕 하이츠 김라경. [사진 = 미국여자프로야구 SNS] 2026.08.01 wcn05002@newspim.com

WPBL은 뉴욕 하이츠, 로스앤젤레스 퀸즈, 보스턴 헌터스, 샌프란시스코 파이어벨스 등 4개 팀이 참가하는 원년 리그다. 지난해 전 세계 지원자들을 대상으로 드래프트를 실시해 선수단을 구성했고, 한국에서는 김라경을 비롯해 포수 김현아(보스턴), 내야수 박주아(샌프란시스코), 박민서(뉴욕)가 지명됐다. 이 가운데 김라경, 김현아, 박주아가 계약을 마치고 첫 시즌을 맞는다.

김라경은 지난해 드래프트에서 뉴욕의 1라운드 전체 11순위 지명을 받으며 높은 기대를 받았다. 지난달 24일 미국에 입국한 뒤 팀에 합류해 현지 환경에 적응하며 개막전 선발 등판을 준비해 왔다.

그의 야구 인생은 늘 새로운 길을 개척하는 과정이었다. 중학생 시절부터 국가대표 유니폼을 입으며 한국 여자야구를 대표했고, 국내 여자 선수의 리틀야구 출전 연령을 확대하는 이른바 '김라경 특별규정'이 만들어질 정도로 뛰어난 재능을 인정받았다.

2018년 WBSC 여자야구 월드컵에서는 19개의 탈삼진으로 대회 탈삼진 1위에 오르며 세계 무대에서도 경쟁력을 입증했다. 이후 서울대 체육교육과에 진학해 학업과 운동을 병행했고, 일본 실업리그에 진출하며 해외 무대에도 도전했다.

[서울=뉴스핌] 미국여자프로야구 뉴욕 하이츠 김라경. [사진 = BFA] 2026.08.01 wcn05002@newspim.com

하지만 시련도 있었다. 2022년 일본에서 뛰던 중 팔꿈치 인대접합 수술을 받으며 긴 재활을 거쳐야 했다. 2년이 넘는 공백 끝에 다시 마운드로 돌아왔고, 지난해 한국 선수 최초로 세이부 라이온즈 레이디스에 합류하며 선수 생활을 이어갔다. 이번 WPBL 진출 역시 포기하지 않은 도전의 연장선이다.

WPBL 원년 시즌의 모든 경기는 5200석 규모의 로빈 로버츠 스타디움에서 열린다. 각 팀은 7이닝제 정규리그 15경기를 치른 뒤 포스트시즌을 통해 초대 챔피언을 가린다.

김현아가 속한 보스턴과 박주아의 샌프란시스코는 같은 날 개막전을 치르며, 샌프란시스코의 초대 감독은 KBO리그 KIA를 이끌었던 맷 윌리엄스가 맡는다. 또한 선천성 오른손 장애를 극복하고 투수와 외야수를 겸하는 로스앤젤레스의 브릿 애프거도 원년 리그를 대표하는 화제의 선수로 주목받고 있다.

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