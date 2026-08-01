[인사] 대구광역시

AI 핵심 요약beta
- 대구시가 1일 3·4급 정기인사를 단행했다.
- 3급은 승진·직무대리·전보·전입·전출로 재편했다.
- 4급도 승진·직무대리·전보·전입·전출·직제개편했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆ 3급 승진
▲공보관 한응민 ▲기획조정실 정책기획관 이상민
◆ 3급 직무대리
▲도시건설국장 황선필 ▲상수도사업본부장 최미경 ▲도시건설본부장 노태수 ▲도시철도건설본부장 현병철
◆ 3급 전보
▲원스톱기업투자센터장 김동혁 ▲신공항건설단 공항정책국장 허준석 ▲건축주택국장 김병환 ▲교통국장 허주영 ▲행정국 인사혁신과(경북대학교 파견) 정재석
◆ 3급 전입
▲기후에너지환경국장 지형재
◆ 3급 전출
▲서구 권오환 ▲북구 김정섭
◆ 3급 직제개편
▲인공지능혁신성장실장 김태운 <직무대리> ▲맑은물추진단장(개방형직위) 장재옥
◆ 4급 승진
▲공보관실 홍보담당관 김정화 ▲재난안전실 사회재난과장 박정호 ▲행정국 자치행정과장 장현섭 ▲보건복지국 어르신복지과장 김연희 ▲문화체육관광국 문화유산과장 하지영 ▲기후에너지환경국 수질개선과장 변명희·공원정원과장 전채영 ▲인공지능혁신성장실 반도체소프트웨어과장 심관택 ▲원스톱기업투자센터 투자유치과장 오창균 ▲신공항건설단 신공항건설국 공항건설총괄과장 김상민 ▲도시건설국 건설산업과장 지주규·토지정보과장 윤정용·도시균형개발과장 장성훈 ▲보건환경연구원 질병연구부장 조정옥(직위승진)·물환경연구부장 이명숙(직위승진)·대기환경연구부장 박희선(직위승진)·동물위생시험소장 서용열▲상수도사업본부 급수부장 곽효정 ▲행정국 인사혁신과(행정안전부 파견) 심계원
◆ 4급 직무대리
▲기획조정실 평가혁신담당관 박다원 ▲재난안전실 자연재난과장 전명석·중대재해예방과장 예성희 ▲행정국 총무과장 이대진 ▲문화체육관광국 관광산업과장 신세나 ▲경제국 고용노동정책과장 용창준 ▲교통국 버스운영과장 임길호·도로과장 오명병
◆ 4급 전보
▲비서실장 이성용 ▲기획조정실 지능정보화담당관 전옥순 ▲재난안전실 안전정책과장 원정민·민생사법경찰과장 권두성 ▲행정국 인사혁신과장 이재달·신청사건립과장 권순팔.인사혁신과 이완섭 ▲보건복지국 복지정책과장 한기봉 ▲청년여성교육국 청년정책과장 조경동·성평등정책과장 김지현·출산보육과장 전미자 ▲문화체육관광국 문화예술정책과장 심신희 ▲기후에너지환경국 기후환경정책과장 박병희 ▲인공지능혁신성장실 인공지능정책관 정민규·미래모빌리티과장 김신영·의료산업과장 강문경·대학인재혁신과장 김성진 ▲경제국 경제정책과장 서성철·민생경제과장 이문영·사회연대경제과장 윤정희·산단진흥과장 노경완 ▲원스톱기업투자센터 규제혁신과장 정선애·투자유치과(대구경북경제자유구역청 파견) 신규원 ▲신공항건설단 공항정책국 공항활성화기획과장 박철희·공항재정과장 조경재·공항건설지원과장 이정임 ▲건축주택국 건축과장 김상연·도시정비과장 박기현 ▲교통국 교통정책과장 장지숙·교통정보운영과장 박우미 ▲상수도사업본부 경영관리부장 홍석희·생산수질부장 김기·시설관리소장 정춘수 ▲도시건설본부 건설토목부장 김성근 ▲차량등록사업소장 서귀용 ▲도시공원관리사무소장 권건
◆ 4급 전입
▲기획조정실 공공기관이전담당관 정동화 ▲행정국 회계과장 김순자 ▲인공지능혁신성장실 섬유패션과장 황영희
◆ 4급 전출
▲남구 정규대 ▲달서구 안병락
◆ 4급 직제개편
▲문화체육관광국 콘텐츠산업과장 이현미 ▲기후에너지환경국 물에너지산업과장 이호준·자원순환과장 권영칠 ▲맑은물추진단 맑은물정책과장 최문도·친수공간과장 송명수 ▲인공지능혁신성장실 기계로봇과장 이윤정·창업벤처과장 이은경 ▲신공항건설단 공항정책국 공항도시과장 고재활 ▲도시건설국 도시계획과장 민병룡·군사시설이전정책과장 조희동 ▲건축주택국 주택과장 김명수·도시디자인과장 강연근 ▲도시철도건설본부 건설부장 원중근·기전부장 우원구 ▲대외협력본부장 박수관 ▲시설안전관리사업소장 박병준 ▲여성회관장 김경미 ▲체육시설관리사무소장 천정원
[대구=뉴스핌] nulcheon@newspim.com