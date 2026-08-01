광명스피돔 '경륜공원 스포츠센터' 개관...8월 5일부터 시범 운영

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광명시·체육진흥공단 협력...스피돔 내 연면적 2636㎡·지상 3층 규모 조성

피트니스·다목적 체육관·기구 필라테스실 갖춰...8월 5~30일 무료 개방

박승원 시장 "시민 일상 속 생활체육 인프라 지속 확대할 것"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 광명스피돔 경륜공원 내에 시민들을 위한 복합 생활체육시설인 '경륜공원 스포츠센터'를 조성하고 오는 5일부터 운영에 들어간다고 1일 밝혔다.

박승원 광명시장(사진 오른쪽에서 여섯 번째)이 31일 오후 광명스피돔 '경륜공원 스포츠센터' 개관식 참석자들과 리본 컷팅을 하고 있다. [사진=광명시]

시에 따르면 '경륜공원 스포츠센터'는 경륜공원 내 기존 농구장 부지에 지상 3층, 연면적 약 2636㎡ 규모로 들어섰다. 광명시와 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 상호 협력해 구축한 주민 밀착형 체육 공간이다.

시설 1층에는 필라테스 및 요가 등을 진행하는 GX룸이 마련됐으며 2층에는 배드민턴과 농구가 가능한 다목적 체육관 및 체력단련실(피트니스실)이 조성됐다. 3층에는 기구 필라테스실과 다목적실 등을 갖췄다.

스포츠센터에서는 배드민턴, 요가, 청소년 농구, 기구 필라테스, 댄스스포츠, 줌바댄스, 시니어 에어로빅 등 다양한 맞춤형 생활체육 강좌가 운영된다. 체력단련실은 성인을 대상으로 운영하며 프로그램별 이용 가능 연령은 다르게 적용된다.

시설 이용 및 강좌 수강은 현장 방문이나 전화로 예약할 수 있으며 향후 온라인 예약 시스템도 도입할 예정이다. 운영시간은 매주 수요일부터 일요일(오전 10시~오후 7시)까지며 월·화요일과 명절 연휴는 휴관한다.

센터는 오는 8월 5년부터 30일까지 무료 시범 운영을 거친 뒤 9월 2일부터 유료 정식 운영으로 전환된다.

박승원 광명시장이 31일 오후 광명스피돔 '경륜공원 스포츠센터' 개관식에 참석해 축사를 하고 있다. [사진=광명시]

지난 31일 열린 개관식에 참석한 박승원 광명시장은 "시민들이 생활권 가까이에서 편리하게 운동하고 건강한 여가를 누릴 수 있는 공간이 새로 마련돼 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 시민들의 건강한 일상을 든든히 뒷받침하는 생활체육 인프라를 지속해서 넓혀 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com