광명스피돔 '경륜공원 스포츠센터' 개관...8월 5일부터 시범 운영

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 1일 경륜공원 스포츠센터를 조성해 5일부터 운영한다고 밝혔다
- 센터는 지상3층 2636㎡ 규모로 GX룸·다목적체육관·체력단련실·기구필라테스실 등을 갖췄다
- 8월 5일부터 30일까지 무료 시범 운영 후 9월 2일부터 유료 전환해 다양한 생활체육 강좌를 제공한다
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피트니스·다목적 체육관·기구 필라테스실 갖춰...8월 5~30일 무료 개방
박승원 시장 "시민 일상 속 생활체육 인프라 지속 확대할 것"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 광명스피돔 경륜공원 내에 시민들을 위한 복합 생활체육시설인 '경륜공원 스포츠센터'를 조성하고 오는 5일부터 운영에 들어간다고 1일 밝혔다.
시에 따르면 '경륜공원 스포츠센터'는 경륜공원 내 기존 농구장 부지에 지상 3층, 연면적 약 2636㎡ 규모로 들어섰다. 광명시와 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 상호 협력해 구축한 주민 밀착형 체육 공간이다.
시설 1층에는 필라테스 및 요가 등을 진행하는 GX룸이 마련됐으며 2층에는 배드민턴과 농구가 가능한 다목적 체육관 및 체력단련실(피트니스실)이 조성됐다. 3층에는 기구 필라테스실과 다목적실 등을 갖췄다.
스포츠센터에서는 배드민턴, 요가, 청소년 농구, 기구 필라테스, 댄스스포츠, 줌바댄스, 시니어 에어로빅 등 다양한 맞춤형 생활체육 강좌가 운영된다. 체력단련실은 성인을 대상으로 운영하며 프로그램별 이용 가능 연령은 다르게 적용된다.
시설 이용 및 강좌 수강은 현장 방문이나 전화로 예약할 수 있으며 향후 온라인 예약 시스템도 도입할 예정이다. 운영시간은 매주 수요일부터 일요일(오전 10시~오후 7시)까지며 월·화요일과 명절 연휴는 휴관한다.
센터는 오는 8월 5년부터 30일까지 무료 시범 운영을 거친 뒤 9월 2일부터 유료 정식 운영으로 전환된다.
지난 31일 열린 개관식에 참석한 박승원 광명시장은 "시민들이 생활권 가까이에서 편리하게 운동하고 건강한 여가를 누릴 수 있는 공간이 새로 마련돼 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 시민들의 건강한 일상을 든든히 뒷받침하는 생활체육 인프라를 지속해서 넓혀 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com