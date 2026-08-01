대전·세종·충남, 폭염·열대야 강해져…3일 최고 37도

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충남권 전역 폭염특보…체감온도 33~35도 안팎

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전·세종·충남 지역의 폭염과 열대야가 주말 동안 더욱 강해질 전망이다. 낮 기온은 오는 3일 대전과 세종에서 37도까지 오르겠고, 밤에도 기온이 충분히 떨어지지 않아 열대야가 이어지는 곳이 많겠다.

1일 대전지방기상청에 따르면 세종 남부와 충남 부여·청양·태안·아산·홍성 서부에는 폭염경보가, 대전과 세종 북부를 비롯한 나머지 충남 지역에는 폭염주의보가 내려졌다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '2026 청계천 물 첨벙첨벙'이 개최된 31일 오후 서울 중구 청계천 모전교 아래에서 어린이들이 물놀이를 하고 있다. 2026.07.31 yeawon2@newspim.com

대전과 세종 남부, 충남 대부분 지역에는 열대야주의보도 발효 중이다.

충남권 전역에서는 당분간 최고체감온도가 33도 이상, 폭염경보 지역은 35도 안팎까지 올라 매우 무덥겠다.

이날 낮 최고기온은 대전과 세종 35도, 홍성 33도 등 32~35도로 예상된다.

2일 아침 최저기온은 23~25도, 낮 최고기온은 32~36도가 되겠다. 대전과 세종은 한낮 기온이 36도까지 오르겠다.

3일에는 더위가 한층 심해져 대전과 세종 37도, 홍성 35도 등 낮 최고기온이 33~37도까지 치솟을 전망이다. 4일에도 34~37도의 무더위가 이어지겠다.

밤사이 최저기온이 25도 이상 유지되는 열대야도 당분간 계속될 것으로 보인다.

1일과 2일은 대체로 맑겠고 3일은 가끔 구름이 많겠다. 충남 일부 지역에는 이날 오전까지 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에도 주의가 요구된다.

nn0416@newspim.com