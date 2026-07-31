[KLPGA] 유망주 발굴, 'KLPGA-삼천리 Together 꿈나무대회 2026' 개최

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 종합에너지그룹 삼천리와 함께 골프 유망주 발굴에 나선다.

'KLPGA-삼천리 Together 꿈나무대회 2026'이 9월 군산에서 열린다. 2015년부터 KLPGA와 삼천리가 국내 여자 아마추어 골프선수 육성과 발전을 위해 공동 주최하고 있는 'KLPGA-삼천리 Together 꿈나무대회'는 올해로 10회째를 맞이했으며, 매 대회 유망주를 발굴해 내며 국내 여자 골프의 화수분 역할을 하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KLPGA-삼천리 Together 꿈나무대회 2025 중등부 우승자 이다경(왼쪽)과 고등부 우승자 박서진(오른쪽) [사진=KLPGA] 2026.07.31 iaspire@newspim.com

본 대회는 오는 9월 7일부터 11일까지 전라북도 군산에 위치한 군산 컨트리클럽에서 펼쳐진다. 고등부와 중등부로 나뉘어 진행되는 본 대회는 9월 7일부터 이틀간의 예선을 거쳐 고등부 88명, 중등부 40명의 선수를 선발 후 9일부터 사흘간 본선이 열린다.

대회 신청 기간은 오는 8월 14일 오후 3시까지며, 참가 자격 및 신청 방법에 대한 자세한 내용은 KLPGA 공식 홈페이지 또는 'KLPGA FIT' 앱에서 확인할 수 있다.

올해도 한국 여자 골프를 이끌어 갈 차세대 스타를 위해 특전이 마련됐다. 고등부 1위부터 3위까지 기록한 선수에게는 'KLPGA 준회원 실기평가 면제권'이 주어진다. 또한, 공동 주최사인 삼천리는 아마추어 선수들인 참가자 전원에게 대회 경비(그린피, 카트피, 캐디피) 및 식대(조식, 중식)를 제공하고 다양한 이벤트와 기념품도 마련하는 등 아낌없이 지원할 예정이다.

한편, 한국 여자 골프의 미래를 이끌어갈 주역을 발굴하기 위해 개최되는 본 대회를 통해 수많은 스타 선수들이 탄생하고 있다. 2022년 고등부 우승자인 서교림(20,삼천리)은 2025시즌 KLPGA 신인상을 수상했고 올 시즌에는 2승을 기록하며 KLPGA투어 대표 선수로 자리매김하고 있다. 2025시즌 상금왕과 공동 다승왕에 오른 홍정민(24,HJ중공업)도 2019년 고등부 우승자 출신이다.

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