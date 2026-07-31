고령 운전자 위험도 AI 분석..'실버웨이', 대전교통공사 사장상

AI 핵심 요약beta
- 대전교통공사는 31일 실버웨이 제안한 코드지니팀에 사장상을 수여했다
- 실버웨이는 공공데이터·AI로 고령 운전 위험 분석하고 대체 이동수단 안내하는 서비스다
- 대전시는 공공데이터·AI 창업경진대회 통해 교통·안전 등 지역문제 해결 아이디어를 발굴했다
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대전 공공데이터 AI 창업경진대회서 아이디어 호평
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 고령 운전자의 사고 위험을 인공지능(AI)으로 사전에 분석하고 대중교통 등 대체 이동수단까지 안내하는 서비스가 대전지역 공공데이터 활용 경진대회에서 우수 아이디어로 선정됐다.
대전교통공사는 31일 열린 '2026 대전시 공공데이터 AI 활용 창업경진대회'에서 '실버웨이(SilverWay)'를 제안한 코드지니팀 이지훈 씨에게 대전교통공사 사장상을 수여했다고 밝혔다.
실버웨이는 공공데이터와 AI를 결합해 고령 운전자의 이동 경로와 주변 교통환경 등을 분석하고 운전 위험도를 사전에 알려주는 서비스다.
위험도가 높다고 판단될 경우 대중교통을 비롯한 대체 이동수단을 함께 제시해 고령 운전자의 안전한 이동을 지원하는 방식이다. 심사에서는 고령 운전자 교통사고 예방과 이동 편의 개선이라는 사회적 과제를 공공데이터 기반 서비스로 구체화했다는 점에서 좋은 평가를 받았다.
이번 경진대회는 대전정보문화산업진흥원이 주관하고 대전시와 자치구, 공공기관 등이 공동으로 참여했다. 공공데이터와 AI를 활용한 창의적인 제품·서비스를 발굴하고 교통과 안전 등 지역사회 문제를 해결할 수 있는 창업 아이디어를 지원하기 위해 마련됐다.
이광축 대전교통공사 사장은 "공공데이터는 시민의 일상을 실질적으로 변화시킬 수 있는 중요한 공공자산"이라며 "데이터 개방을 확대하고 AI 기반 혁신 서비스가 지속해서 발굴될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
한편 대전교통공사는 행정안전부 공공데이터 개방 및 활용 평가에서 디지털정부 혁신유공 최우수기관으로 선정돼 장관 표창을 받았다. 공공데이터 제공과 데이터기반행정 평가에서도 4년 연속 우수등급을 획득하는 등 데이터 활용 분야에서 성과를 이어가고 있다.
gyun507@newspim.com