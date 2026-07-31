"폭염 속 광양으로"…숲 그늘·와인동굴 '한여름 피난처' 주목

AI 핵심 요약beta
- 광양시가 31일 숲·물·동굴 피서지로 주목받고 있다고 밝혔다
- 백운산휴양림과 도심 물놀이장이 체류형 여름 쉼터로 인기를 얻고 있다
- 광양와인동굴·에코파크가 이색 체험형 가족 관광지로 호응을 얻고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 기록적인 폭염이 이어지는 가운데 전남광주통합특별시 광양시가 숲과 물, 동굴을 아우르는 이색 피서지로 주목받고 있다.
광양시는 백운산자연휴양림의 짙은 숲 그늘과 맑은 계곡물, 도심 물놀이장, 한여름에도 서늘한 온도를 유지하는 광양와인동굴과 인접 에코파크 등 자연·체험형 여름 관광 콘텐츠가 폭염 속 관광객들의 발길을 끌고 있다고 31일 밝혔다
백운산자연휴양림은 울창한 편백·삼나무 숲과 계곡, 숲길을 따라 부는 산바람으로 도심 무더위를 피할 수 있는 대표 '숲캉스' 명소로, 숲속의 집과 야영시설, 치유의 숲 프로그램을 갖춰 체류형 휴양지로 인기를 얻고 있다.
도심 백운제테마공원 물놀이터, 마동근린공원 꿈빛놀이터, 광양읍 서천운동장 야외 물놀이장은 내달 중순까지 운영되며 어린이풀과 워터슬라이드 등 다양한 시설로 시민과 관광객에게 여름철 시원한 쉼터를 제공한다.
폐철도 터널을 복합문화공간으로 재탄생시킨 광양와인동굴은 한여름에도 17~18℃ 안팎을 유지하는 동굴 환경에서 와인 전시·판매와 미디어아트, 각종 체험 콘텐츠를 함께 즐길 수 있는 이색 피서지로 미디어아티스트 박상화 작가의 '사유의 정원'과 '빛의 판타지아'가 대표 볼거리로 꼽힌다.
인근 광양에코파크는 동굴 속 갯벌 체험, 암벽등반, 화석 탐사 등 실내 프로그램을 제공해 공룡·화석을 주제로 한 놀이와 학습을 동시에 즐길 수 있는 가족형 관광지로 호응을 얻고 있다.
이현주 관광과장은 "여름 관광은 자연 속에서 쉬고 체험하며 머무는 방식으로 바뀌고 있다"며 "광양은 숲과 계곡, 물놀이장, 동굴 관광지까지 세대별로 즐길 수 있는 여름 콘텐츠를 갖춰 가족 체류형 여행지로 적합하다"고 말했다.
chadol999@newspim.com