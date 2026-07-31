보성군, 폭염특보 3단계 개편...고독사 위험군·장애인 맞춤 보호

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 31일 폭염·집중호우 대비 취약계층 보호대책과 복지시설 안전점검을 강화했다.
- 군은 폭염 특보 3단계 개편에 맞춰 장애인·고독사 위험군 대상 단계별 안부 확인과 폭염 구호물품 지원을 시행했다.
- 사회복지시설 냉방·위생·비상대응 체계를 점검하고 근무시간 조정·야외활동 자제 안내 등으로 온열질환 예방과 지속 지원에 힘쓰기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 여름철 폭염과 집중호우 등 재난에 대비해 취약계층 보호 대책을 강화하고 사회복지시설 안전 점검을 실시하고 있다.
군은 최근 기후변화로 폭염 일수가 늘고 올해부터 폭염 특보 체계가 폭염주의보·경보·폭염중대경보 등 3단계로 개편됨에 따라 재난으로 인한 인명 피해를 최소화하기 위한 선제적 대응 체계를 마련했다고 31일 밝혔다.
장애인, 고독사 위험군 등 취약계층을 대상으로 폭염 특보 단계별 안부 확인 체계를 강화한다.
특히 폭염중대경보 발령 시에는 하루 2회 안부를 확인하고 읍면 복지인적안전망과 희망드림협의체 위원을 통해 건강 상태 점검, 폭염 구호물품 전달, 폭염 행동요령 안내 등을 실시한다.
사회복지시설 7개소를 대상으로는 냉방 설비 정상 작동 여부, 시설 안전·위생관리 상태, 폭염 특보 단계별 비상 대응체계, 온열질환 예방수칙 안내·준수 여부 등을 점검했다. 현장에서 확인된 경미한 사항은 즉시 시정했고, 노후·고장 냉방기기는 신속한 수리·교체가 이뤄지도록 지원할 방침이다.
군은 시설 이용자와 참여자에게 낮 12시부터 오후 5시까지 야외활동 자제를 안내하고 각 시설에는 필요 시 근무시간 조정을 권고하는 한편 폭염 대응 물품을 지원하며 온열질환 예방수칙 교육·홍보를 병행하고 있다.
정찬임 군 사회복지과장은 "폭염은 취약계층의 건강을 직접적으로 위협하는 만큼 철저한 대비가 필요하다"며 "사회복지시설 이용자들이 안심하고 여름을 보낼 수 있도록 지속적인 점검과 지원에 힘쓰겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com