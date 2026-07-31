대전 현안 해결 이끈 유득원 행정부시장 이임…'조정·소통 행정' 빛났다

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2년 8개월간 국비 확보·미래산업·광역교통 등 시정 전반 견인

충청권 U대회 준비·시의회 협력까지…대전 성장 기반 다져

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 굵직한 지역 현안의 조정과 중앙정부 협력을 이끌며 대전시정의 안정적인 운영을 뒷받침해 온 유득원 대전시 행정부시장이 2년 8개월간의 임기를 마무리한다.

대전시는 유득원 부시장이 31일 자 행정안전부 전보 발령에 따라 행정부시장직에서 물러나 새로운 직무를 수행한다고 밝혔다.

유득원 대전시 행정부시장이 직원들과 인사하고 있다. [사진=대전시] 2026.07.31 nn0416@newspim.com

유 부시장은 지난 2023년 12월 4일 취임한 이후 민선8기 후반기 시정을 안정적으로 이끌고 민선9기 출범을 뒷받침하며 대전의 주요 현안 해결과 미래 성장 기반 구축에 핵심적인 역할을 해왔다.

특히 풍부한 중앙·지방행정 경험과 뛰어난 정책 조정 능력을 바탕으로 광역교통망 구축과 미래전략산업 육성, 기업 투자 유치, 지역경제 활성화 등 대전의 주요 사업이 차질 없이 추진되도록 행정력을 집중했다.

중앙정부와의 긴밀한 협력체계를 구축해 국비 확보와 국가 공모사업 대응력을 높인 점도 주요 성과로 꼽힌다. 시정 전반의 이해관계를 조율하고 중앙부처와 지역을 잇는 가교 역할을 수행하며 대전의 현안 사업에 추진력을 더했다.

재난과 안전 분야에서도 현장 중심의 대응체계를 강화하며 시민 안전 확보에 힘썼다. 주요 재난 상황과 지역 현안을 빈틈없이 관리하고 부서 간 협업을 이끌어 안정적인 시정 운영의 중심축 역할을 수행했다.

유 부시장은 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 집행위원으로 활동하며 대전·세종·충북·충남 등 충청권 4개 시·도의 협력체계를 다지는 데도 힘을 보탰다. 국제행사의 성공적인 개최를 위한 행정적 기반을 마련하고 기관 간 협력을 끌어내는 데 기여했다.

시의회와의 소통에도 적극 나섰다. 주요 정책과 예산안이 원활하게 추진될 수 있도록 시와 의회 간 의견을 조율했으며, 공직사회 내부에서는 적극행정과 협업을 강조해 유연하고 신뢰받는 조직문화 조성에 힘썼다.

유득원 행정부시장은 "대전에서 함께한 2년 8개월은 공직 생활에서도 매우 뜻깊은 시간이었다"며 "대전의 눈부신 발전 가능성을 확인하고 시민 여러분의 뜨거운 성원을 가까이에서 느낄 수 있어 큰 영광이었다"고 소회를 밝혔다.

허태정 대전시장은 "유득원 행정부시장은 탁월한 기획력과 뛰어난 정책 조정 능력으로 대전시 핵심 사업을 안정적으로 뒷받침하며 대전 발전의 든든한 버팀목이 돼 주셨다"며 "그동안의 헌신과 노고에 깊이 감사드리며 새로운 자리에서도 국가 발전을 위해 큰 역할을 해주시길 기대한다"고 말했다.

유 부시장은 지난 30일 대전시에서의 공식 일정을 마무리했으며 31일부터 행정안전부 전보에 따른 새 직무를 수행한다.

nn0416@newspim.com