소녀폰, 하나은행 나라사랑카드와 제휴

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 소녀폰이 하나은행 나라사랑카드와 제휴를 맺고 온라인 및 오프라인 구매 고객에게 다양한 혜택을 제공한다고 밝혔다. 이번 제휴는 고객 접점에서 실질적인 구매 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

온라인 공식몰에서는 10만원 이상 결제 시 1만원 캐시백과 커피 상품권 1만원권이 제공된다. 나라사랑카드 기획전 대상 상품 구매 시 최대 2만원 할인 쿠폰도 적용되며, 행사 기간 동안 소녀폰 전 제품 무료 배송 혜택도 받을 수 있다.

오프라인 매장에서는 하나은행 나라사랑카드로 결제 시 1만원 캐시백과 커피 상품권 1만원권이 제공된다. 또한 오프라인 전용 최대 5만원 할인 이벤트가 추가로 진행돼, 최대 7만원 상당의 혜택이 가능하다.

소녀폰은 이번 제휴를 통해 고객이 채널에 관계없이 중고폰을 보다 부담 없이 구매할 수 있도록 지원할 방침이다.

소녀폰 관계자는 "온라인몰과 전국 매장 어디서든 동일한 혜택을 제공하기 위해 이번 프로모션을 기획했다"고 말했다. 소녀폰은 중고폰 매입·판매 서비스를 운영하는 브랜드다. 자세한 이벤트 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

[이미지=소녀폰]

whitss@newspim.com