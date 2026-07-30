AI 핵심 요약beta
- 한국은행이 30일 정책보좌관·본부장 등 부서장 보임 인사를 단행했다.
- 같은 날 1~2급 승진·이동 인사를 통해 본부와 국·실의 간부진을 폭넓게 개편했다.
- 또한 3~5급 승진·이동을 실시해 지역본부와 해외사무소까지 조직 재편을 확대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 부서장 보임
▲ 정책보좌관 이화연 ▲ 기획협력국장 최용훈 ▲ 지속가능성장실장 이아랑 ▲ 재산관리실장 백경훈 ▲ 금융시장국장 최영주 ▲ 발권국장 채희권 ▲ 부산본부장 이정헌 ▲ 대전세종충남본부장 송대근 ▲ 충북본부장 곽상곤 ▲ 강릉본부장 이종한 ▲ 울산본부장 송재창
◇ 1급 승진
▲ 경제통계2국 강창구 ▲ 금융안정국장 임광규 ▲ 금융업무국 이대건 ▲ 국제국 최완호 ▲ 국제협력국 남선우 ▲ 인사경영국소속 김민식 ▲ 인사경영국소속 박장호 ▲ 인사경영국소속 성인모 ▲ 인사경영국소속 조병익
◇ 1급 이동
▲ 커뮤니케이션국 권태용 ▲ 경제교육실 강환구 ▲ 경제교육실 김기원 ▲ 경제교육실 최정태 ▲ 금융결제국 이한녕 ▲ 외자운용원 정흥순
◇ 2급 승진
▲ 기획협력국 나영인 ▲ 인재개발원 민병기 ▲ 경제모형실 박경훈 ▲ 통화정책국 노진영 ▲ 금융결제국 최승조 ▲ 금융업무국 임태옥 ▲ 국제국 김민규 ▲ 감사실 이혜영 ▲ 광주전남본부 정재윤 ▲ 충북본부 김관희 ▲ 인사경영국소속 문용필 ▲ 인사경영국소속 박병걸 ▲ 인사경영국소속 손민근 ▲ 인사경영국소속 윤옥자 ▲ 인사경영국소속 조범준
◇ 2급 이동
▲ 지속가능성장실 이인규 ▲ 지속가능성장실 장희창 ▲ 경제교육실 김정현 ▲ 경제교육실 정원경 ▲ IT전략국 김두경 ▲ 인재개발원 문신철 ▲ 인재개발원 박종남 ▲ 인재개발원 안운섭 ▲ 조사국 이동원 ▲ 경제통계1국 김성준 ▲ 금융시장국 이종성 ▲ 금융결제국 강득록 ▲ 금융업무국 신준영 ▲ 국제협력국 최석현 ▲ 외자운용원 김영석 ▲ 외자운용원 오영길 ▲ 외자운용원 주성완 ▲ 경제연구원 이주용 ▲ 감사실 김은정 ▲ 대전세종충남본부 윤태길 ▲ 강원본부 임호성 ▲ 강원본부 정연수 ▲ 인천본부 김용환 ▲ 인사경영국소속 이종상 ▲ 인사경영국소속 홍승택
◇ 3급 승진
▲ 금융통화위원회실 권영순 ▲ 통화정책국 정승렬 ▲ 금융결제국 박지수 ▲ 뉴욕사무소 김대석 ▲ 감사실 조옥희 ▲ 대구경북본부 고경환 ▲ 목포본부 오용연 ▲ 광주전남본부 고양중 ▲ 광주전남본부 김혜림 ▲ 충북본부 윤세진 ▲ 강원본부 표상원 ▲ 제주본부 유영선 ▲ 경기본부 김수혜 ▲ 경기본부 장시령 ▲ 인사경영국소속 김동욱 ▲ 인사경영국소속 안지훈 ▲ 인사경영국소속 최유진
◇ 3급 이동
▲ 기획협력국 반진희 ▲ 기획협력국 윤효진 ▲ 기획협력국 천재정 ▲ 윤리경영실 이창순 ▲ 커뮤니케이션국 박연숙 ▲ IT전략국 이윤복 ▲ 인사경영국 김아름 ▲ 인사경영국 김영천 ▲ 조사국 남석모 ▲ 조사국 이문희 ▲ 조사국 이용대 ▲ 경제통계1국 박용민 ▲ 경제통계2국 엄주영 ▲ 금융안정국 박민렬 ▲ 통화정책국 김낙현(前런던사무소) ▲ 금융시장국 김성원 ▲ 금융시장국 박동민 ▲ 금융결제국 김보람 ▲ 금융결제국 박기정 ▲ 금융결제국 이한별 ▲ 발권국 김경근(前제주업무팀) ▲ 국제국 한재찬 ▲ 뉴욕사무소 손창남 ▲ 워싱턴주재 박지순 ▲ 프랑크푸르트사무소 류창훈 ▲ 북경사무소 권수한 ▲ 국제협력국 이경태 ▲ 국제협력국 전재환 ▲ 경제연구원 김민정(前경기경제조사팀) ▲ 감사실 박성경 ▲ 감사실 안봉주 ▲ 부산본부 임현덕 ▲ 광주전남본부 전성범 ▲ 인천본부 이승현 ▲ 인천본부 임영주 ▲ 경기본부 이장원 ▲ 울산본부 조천희 ▲ 강남본부 윤여진
◇ 4급 승진
▲ 커뮤니케이션국 신누리 ▲ 인사경영국 최열매 ▲ 금융시장국 추승식 ▲ 금융결제국 정해성▲ 금융업무국 유민정 ▲ 외자운용원 신학성 ▲ 제주본부 강지원 ▲ 경기본부 석영경 ▲ 경남본부 이동훈 ▲ 강남본부 서연아 ▲ 인사경영국소속 홍성주
◇ 4급 이동
▲ 정책보좌관 황지영 ▲ 공보관 고혜영 ▲ 기획협력국 우한솔 ▲ 윤리경영실 장태윤 ▲ 커뮤니케이션국 이현아 ▲ IT전략국 김기용 ▲ IT전략국 김지우 ▲ IT전략국 김한빈 ▲ 조사국 박진혁 ▲ 조사국 신동주 ▲ 경제통계1국 이영환 ▲ 경제통계2국 옥지훈 ▲ 금융안정국 정나리 ▲ 통화정책국 김용수 ▲ 금융시장국 김현웅 ▲ 금융시장국 박자람 ▲ 금융시장국 임종수 ▲ 금융결제국 이윤아 ▲ 금융업무국 김수명 ▲ 발권국 김동철 ▲ 발권국 나혜정 ▲ 국제국 성연수 ▲ 국제국 안시온 ▲ 국제국 윤재준 ▲ 런던사무소 이상아 ▲ 국제협력국 김지원 ▲ 국제협력국 엄태균 ▲ 국제협력국 정용준 ▲ 국제협력국 정희완 ▲ 외자운용원 이정연 ▲ 외자운용원 이태검 ▲ 감사실 김민우 ▲ 감사실 진찬일 ▲ 충북본부 강지현 ▲ 경기본부 신지은 ▲ 인사경영국소속 정승환(前시장총괄팀)
◇ 5급 승진
▲ 대구경북본부 고영미 ▲ 목포본부 구용희 ▲ 인천본부 이주희 ▲ 강릉본부 김도연
wonjc6@newspim.com