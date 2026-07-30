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[인사] 한국은행

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AI 핵심 요약

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  • 한국은행이 30일 정책보좌관·본부장 등 부서장 보임 인사를 단행했다.
  • 같은 날 1~2급 승진·이동 인사를 통해 본부와 국·실의 간부진을 폭넓게 개편했다.
  • 또한 3~5급 승진·이동을 실시해 지역본부와 해외사무소까지 조직 재편을 확대했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◇ 부서장 보임

▲ 정책보좌관 이화연 ▲ 기획협력국장 최용훈 ▲ 지속가능성장실장 이아랑 ▲ 재산관리실장 백경훈 ▲ 금융시장국장 최영주 ▲ 발권국장 채희권 ▲ 부산본부장 이정헌 ▲ 대전세종충남본부장 송대근 ▲ 충북본부장 곽상곤 ▲ 강릉본부장 이종한 ▲ 울산본부장 송재창

◇ 1급 승진

▲ 경제통계2국 강창구 ▲ 금융안정국장 임광규 ▲ 금융업무국 이대건 ▲ 국제국 최완호 ▲ 국제협력국 남선우 ▲ 인사경영국소속 김민식 ▲ 인사경영국소속 박장호 ▲ 인사경영국소속 성인모 ▲ 인사경영국소속 조병익

◇ 1급 이동

▲ 커뮤니케이션국 권태용 ▲ 경제교육실 강환구 ▲ 경제교육실 김기원 ▲ 경제교육실 최정태 ▲ 금융결제국 이한녕 ▲ 외자운용원 정흥순

◇ 2급 승진

▲ 기획협력국 나영인 ▲ 인재개발원 민병기 ▲ 경제모형실 박경훈 ▲ 통화정책국 노진영 ▲ 금융결제국 최승조 ▲ 금융업무국 임태옥 ▲ 국제국 김민규 ▲ 감사실 이혜영 ▲ 광주전남본부 정재윤 ▲ 충북본부 김관희 ▲ 인사경영국소속 문용필 ▲ 인사경영국소속 박병걸 ▲ 인사경영국소속 손민근 ▲ 인사경영국소속 윤옥자 ▲ 인사경영국소속 조범준

◇ 2급 이동

▲ 지속가능성장실 이인규 ▲ 지속가능성장실 장희창 ▲ 경제교육실 김정현 ▲ 경제교육실 정원경 ▲ IT전략국 김두경 ▲ 인재개발원 문신철 ▲ 인재개발원 박종남 ▲ 인재개발원 안운섭 ▲ 조사국 이동원 ▲ 경제통계1국 김성준 ▲ 금융시장국 이종성 ▲ 금융결제국 강득록 ▲ 금융업무국 신준영 ▲ 국제협력국 최석현 ▲ 외자운용원 김영석 ▲ 외자운용원 오영길 ▲ 외자운용원 주성완 ▲ 경제연구원 이주용 ▲ 감사실 김은정 ▲ 대전세종충남본부 윤태길 ▲ 강원본부 임호성 ▲ 강원본부 정연수 ▲ 인천본부 김용환 ▲ 인사경영국소속 이종상 ▲ 인사경영국소속 홍승택

◇ 3급 승진

▲ 금융통화위원회실 권영순 ▲ 통화정책국 정승렬 ▲ 금융결제국 박지수 ▲ 뉴욕사무소 김대석 ▲ 감사실 조옥희 ▲ 대구경북본부 고경환 ▲ 목포본부 오용연 ▲ 광주전남본부 고양중 ▲ 광주전남본부 김혜림 ▲ 충북본부 윤세진 ▲ 강원본부 표상원 ▲ 제주본부 유영선 ▲ 경기본부 김수혜 ▲ 경기본부 장시령 ▲ 인사경영국소속 김동욱 ▲ 인사경영국소속 안지훈 ▲ 인사경영국소속 최유진

◇ 3급 이동

▲ 기획협력국 반진희 ▲ 기획협력국 윤효진 ▲ 기획협력국 천재정 ▲ 윤리경영실 이창순 ▲ 커뮤니케이션국 박연숙 ▲ IT전략국 이윤복 ▲ 인사경영국 김아름 ▲ 인사경영국 김영천 ▲ 조사국 남석모 ▲ 조사국 이문희 ▲ 조사국 이용대 ▲ 경제통계1국 박용민 ▲ 경제통계2국 엄주영 ▲ 금융안정국 박민렬 ▲ 통화정책국 김낙현(前런던사무소) ▲ 금융시장국 김성원 ▲ 금융시장국 박동민 ▲ 금융결제국 김보람 ▲ 금융결제국 박기정 ▲ 금융결제국 이한별 ▲ 발권국 김경근(前제주업무팀) ▲ 국제국 한재찬 ▲ 뉴욕사무소 손창남 ▲ 워싱턴주재 박지순 ▲ 프랑크푸르트사무소 류창훈 ▲ 북경사무소 권수한 ▲ 국제협력국 이경태 ▲ 국제협력국 전재환 ▲ 경제연구원 김민정(前경기경제조사팀) ▲ 감사실 박성경 ▲ 감사실 안봉주 ▲ 부산본부 임현덕 ▲ 광주전남본부 전성범 ▲ 인천본부 이승현 ▲ 인천본부 임영주 ▲ 경기본부 이장원 ▲ 울산본부 조천희 ▲ 강남본부 윤여진

◇ 4급 승진

▲ 커뮤니케이션국 신누리 ▲ 인사경영국 최열매 ▲ 금융시장국 추승식 ▲ 금융결제국 정해성▲ 금융업무국 유민정 ▲ 외자운용원 신학성 ▲ 제주본부 강지원 ▲ 경기본부 석영경 ▲ 경남본부 이동훈 ▲ 강남본부 서연아 ▲ 인사경영국소속 홍성주

◇ 4급 이동

▲ 정책보좌관 황지영 ▲ 공보관 고혜영 ▲ 기획협력국 우한솔 ▲ 윤리경영실 장태윤 ▲ 커뮤니케이션국 이현아 ▲ IT전략국 김기용 ▲ IT전략국 김지우 ▲ IT전략국 김한빈 ▲ 조사국 박진혁 ▲ 조사국 신동주 ▲ 경제통계1국 이영환 ▲ 경제통계2국 옥지훈 ▲ 금융안정국 정나리 ▲ 통화정책국 김용수 ▲ 금융시장국 김현웅 ▲ 금융시장국 박자람 ▲ 금융시장국 임종수 ▲ 금융결제국 이윤아 ▲ 금융업무국 김수명 ▲ 발권국 김동철 ▲ 발권국 나혜정 ▲ 국제국 성연수 ▲ 국제국 안시온 ▲ 국제국 윤재준 ▲ 런던사무소 이상아 ▲ 국제협력국 김지원 ▲ 국제협력국 엄태균 ▲ 국제협력국 정용준 ▲ 국제협력국 정희완 ▲ 외자운용원 이정연 ▲ 외자운용원 이태검 ▲ 감사실 김민우 ▲ 감사실 진찬일 ▲ 충북본부 강지현 ▲ 경기본부 신지은 ▲ 인사경영국소속 정승환(前시장총괄팀)

◇ 5급 승진

▲ 대구경북본부 고영미 ▲ 목포본부 구용희 ▲ 인천본부 이주희 ▲ 강릉본부 김도연

wonjc6@newspim.com

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KT 과징금 539억, SKT의 40% [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 소형 기지국(펨토셀) 해킹 사고와 관련해 개인정보보호위원회로부터 539억원의 과징금을 부과받았다. 앞서 유심 정보 유출 사고로 1347억원의 과징금을 받은 SK텔레콤의 40% 수준이다. 개인정보보호위원회는 유출 규모와 정보의 민감성, 피해 대응 수준 등이 SK텔레콤과 달랐다고 설명했다.   [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.29 gdlee@newspim.com 개보위는 29일 KT가 불법 펨토셀을 통해 고객 개인정보를 유출하게 한 책임에 대해 과징금 539억7900만원을 부과하기로 의결했다고 30일 밝혔다. 개인정보보호 위반 행위에 대해 과징금음 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 이에 KT의 최근 3년간 연평균 무선서비스 매출인 6조6689억원을 기준으로 최대 1900억원에서 2000억원 수준이 부과될 수 있을 것으로 추정됐다. 앞서 SK텔레콤이 네트워크와 시스템의 보안 관리를 소홀히 해 2324만여 명의 유심 정보 등이 유출한 건에 대해서 개보위가 과징금 1347억9100만 원과 과태료 960만원을 부과한 바 있기 때문이다. 하지만 개보위는 KT에 부과한 과징금의 기준을 5G와 LTE의 서비스 매출로 판단했다. 이번 해킹 피해 대상이었던 소형 기지국 펨토셀이 LTE 통신에서 사용되는 장비이며 5G 통신 설비가 확정되지 않은 곳에서는 LTE망을 이용하기 때문에 5G와 LTE 서비스 매출을 산정 기준으로 정했다는 설명이다. 양청삼 개보위 사무처장은 "KT의 경우 앞선 사례(SK텔레콤)와 비교해 확인된 유출 규모가 상대적으로 적었고 유출된 정보도 임시값, 기기의 단말기 정보를 포함한 3종으로 달랐다. 피해 관련해 보상이라든지 시정조치 등이 신속하게 협조됐다는 점이 감안됐다"고 설명했다. 양 사무처장은 "앞선 유출 사고는 2300만명의 유심 정보가 유출됐던 건인데 비해 KT는 확정된 유출 규모가 1만6647명이라는 점이 고려됐다"라고 전했다. 악성 코드 감염 사고 건에 관련해서는 KT가 개인정보 유출 분석을 소홀히 하고 정부에 미신고했으며 사고 서버의 로그 일부를 삭제하고 조사 과정에서 거짓 자료제출 및 번복으로 위원회 조사를 방해했다고 판단해 고발하기로 했다. 이번 과징금 부과 및 과태료 등 개보위 처분에 대해 KT는 "개보위의 처분 결과를 무겁게 받아들이며 지난 사고로 고객과 국민 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. KT 관계자는 "개인정보보호 보호 체계 전반을 원점에서 재정비하고 있으며 보안 투자를 확대하고 전사적 개인정보보호 역량을 강화하는 등 사태 재발 방지와 고객 신뢰 회복에 모든 역량을 다하겠다"라고 덧붙였다.  origin@newspim.com 2026-07-30 13:40
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李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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