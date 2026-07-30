산청군, 내년 국·도비 3700억원 확보 목표…사업 점검·전략 마련

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726건 사업 발굴·신청 절차 점검

정부 협력 예산 확보 행정력 집중

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 2027년 국·도비 예산 3700억 원대 확보를 목표로 신규·현안 사업 점검에 나섰다.

산청군은 30일 군청 대회의실에서 유명현 군수 주재로 부군수, 국·소장, 부서장 등이 참석한 가운데 2027년 국·도비 예산 확보 대책보고회를 개최했다고 밝혔다.

30일 산청군청 대회의실에서 열린 2027년 국·도비 예산 확보를 위한 대책보고회[사진=산청군]2026.07.30

이번 회의는 정부 예산안 편성이 본격화되는 시기에 맞춰 내년도 이후 추진할 신규 사업과 주요 현안사업을 점검하고 국비·도비 확보 전략을 세우기 위해 개최했다.

군이 2027년 국가·도 재원 지원 대상 사업으로 발굴한 과제는 모두 726건으로 2027년 소요액 기준 약 3735억 원 규모다. 사업 규모와 성격을 고려해 분야별·부서별로 세부 전략을 마련하고 정부·경남도 재정 사업과 공모 사업에 맞춰 신청 시기와 절차를 점검했다.

주요 대상 사업으로는 남부권 다목적 스포츠타운 조성사업(300억 원), 산청지구 풍수해생활권 종합정비사업(368억 원), 신등–신안지구 농촌용수 개발사업(240억 원), 공공한약재 GMP 건립사업(100억 원), 스마트 APC(산지유통센터) 지원사업(65억 원), 구형왕릉 산책로 및 경관 조성사업(49억 원), 지리산 산중 수족관 설치사업(46억 원) 등이 포함됐다.

군은 이들 사업을 포함한 2027년 핵심 프로젝트의 재원 마련을 위해 중앙부처와 경남도의 정책 방향에 부합하는 신규 사업을 계속 발굴하는가 하면 관련 부처와 국회를 직접 찾아 사업 필요성과 타당성을 설명하는 이른바 '세일즈 행정'을 이어갈 방침이다.

그간 군은 기획재정부·농림축산식품부, 경남도청, 국회 등을 잇따라 방문해 국·도비 지원을 요청하는 등 외부 재원 확보 활동을 강화해 왔다.

유명현 군수는 "미래 성장동력 확보와 핵심 현안사업을 원활히 추진하려면 국·도비 확보가 무엇보다 중요하다"면서 "정부 예산안 편성이 본격화된 만큼 모든 부서가 역량을 최대한 발휘해 중앙부처와 경상남도와의 협력을 강화하고 2027년 예산 확보에 행정력을 집중해 달라"고 말했다.

m25322532@newspim.com