문가영, 새 프로필 공개…도회적 아우라+독보적 비주얼

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 문가영이 새 프로필을 통해 한층 깊어진 분위기와 도회적인 매력을 드러냈다.

30일 소속사 판타지오는 보도자료를 통해 문가영의 새로운 프로필 사진 5종을 공개, 한층 깊어진 분위기로 시선을 사로잡는다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 문가영. [사진=판타지오] 2026.07.30 moonddo00@newspim.com

공개된 사진 속 문가영은 절제된 스타일링과 심플한 배경만으로도 고혹적인 자태를 과시해 눈길을 끈다. 먼저 블랙 슬리브리스를 착용한 컷에서는 긴 생머리부터 자연스럽게 풀어낸 웨이브 헤어 그리고 로우번까지 다양한 스타일을 완벽하게 소화해내며 각기 다른 무드를 완성했다.

화이트 슬리브리스 착장의 또 다른 컷에서는 부드러운 눈빛으로 차분하고 우아한 매력을 드러낸다. 컷마다 분위기를 자유자재로 전환하며 독보적인 비주얼을 자랑한 문가영의 모습은 현장 스태프들의 감탄을 자아냈다는 후문이다.

이달 초 판타지오와 전속계약을 체결한 문가영은 드라마 '그 남자의 기억법', '여신강림', '사랑의 이해', '이로운 사기', '그놈은 흑염룡', '서초동' 등 여러 장르의 작품을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 문가영. [사진=판타지오] 2026.07.30 moonddo00@newspim.com

특히 지난해 12월 개봉한 영화 '만약에 우리'에서 '한정원' 역을 맡아 현실 공감 연애를 섬세하게 그려내며 제62회 백상예술대상 영화 부문 여자 최우수연기상을 수상하는 영예를 안았다.

이에 배우로서 탄탄한 입지를 다지며 분야를 넘나드는 다채로운 활동으로 대중들에게 많은 사랑을 받고 있는 문가영의 향후 행보에도 기대가 모인다.

한편 문가영은 tvN 드라마 '고래별' 촬영에 한창이다.

moonddo00@newspim.com