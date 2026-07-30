"어느 골목이 더 덥나"…대전 유성구, 100m 단위 폭염지도 구축

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 유성구가 동 단위로 뭉뚱그렸던 폭염 위험을 100m 골목 단위까지 쪼개 분석하는 정밀 폭염지도를 만들었다.

유성구는 주민 생활권별 폭염 위험을 세밀하게 파악하기 위한 '유성구 골목길 폭염지도'를 구축했다고 30일 밝혔다.

유성구 직원이 골목길 폭염지도를 살펴보고 있다. [사진=유성구] 2026.07.30 nn0416@newspim.com

기존 폭염지도는 1㎞ 이상 격자나 행정동 단위 자료를 기반으로 해 같은 동 안에서도 골목과 주거환경에 따라 달라지는 체감 위험을 반영하는 데 한계가 있었다.

이에 구는 관내 전역을 100m 단위 격자로 나누고 기온·습도와 지표면온도, 토지피복도, 녹지·하천 접근성 등을 종합 분석했다.

지도는 주거지역의 취약계층 분포를 반영한 '재난 취약계층 밀집형'과 보행·야외활동 위험을 분석한 '보행 노출 위험형'으로 구분했다.

특히 연령별 인구뿐 아니라 기초생활수급자와 고독사 위험군 등 복지취약계층의 거주 분포도 반영했다. 무더위쉼터와 스마트 그늘막, 가로수 등 기존 폭염 대응시설 현황도 함께 분석했다.

유성구는 폭염지도를 살수차 운행 노선 조정과 그늘막 설치 대상지 선정, 폭염 취약지역 관리 등에 활용할 계획이다.

정용래 유성구청장은 "같은 지역 안에서도 생활 공간에 따라 폭염 위험은 다르게 나타난다"며 "세밀한 데이터를 토대로 취약지역을 먼저 찾아 대응하겠다"고 말했다.

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