90년대 명곡, 오늘의 무대로…'ING코리아 뮤직 페스티벌' 부산서 개최

8월 28~30일 부산 영화의전당 야외광장에서 개최

시대를 대표한 아티스트들의 라이브로 세대 간 음악적 공감대 형성

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 90년대를 대표했던 음악과 아티스트들이 부산에서 다시 관객들과 만난다.

주최·주관사 ING KOREA는 오는 2026년 8월 28일부터 30일까지 3일간 부산 영화의전당 야외광장에서 'ING KOREA RED WAVE 2026 BUSAN MUSIC FESTIVAL'을 개최한다고 밝혔다.

ING KOREA는 현재 세계인들이 주목하는 현재의 한국문화와 콘텐츠를 세계에 소개하고, 새로운 비즈니스를 발굴하는 K-CULTURE 브랜드를 전개하는 전문 브랜드 기업이다. 음악과 공연을 비롯해 푸드, 패션, 뷰티, 콘텐츠 등 다양한 영역에서 '지금의 한국'을 세계와 연결하고 있다.

'ING KOREA RED WAVE 2026 BUSAN MUSIC FESTIVAL'은 ING KOREA가 추구하는 문화 콘텐츠의 방향성을 음악과 페스티벌의 형태로 풀어낸 프로젝트다. 한국 대중음악의 황금기를 이끈 1990년대 음악과 아티스트를 중심으로, 한 시대를 풍미했던 음악과 문화를 오늘의 무대에서 다시 경험할 수 있는 축제로 마련된다.

[사진=ING 코리아]

이번 페스티벌에는 28일에는 조성모, 김현정, R.ef, DJ춘자, 스페이스A가 출연하며 29일에는 DJ DOC (이하늘ㆍ정재용), 현진영, DJ쿨김성수, 하이디, V.O.S가 무대에 오른다. 30일에는 룰라, 구피, 노이즈, 자자, 클레오가 대미를 장식한다.

페스티벌은 한 시대를 풍미한 레전드 아티스트들의 명곡과 레트로 감성을 현대적인 무대 연출과 관객 경험으로 재구성한 도심형 음악축제를 지향한다. 과거의 인기곡을 다시 들려주는 데 그치지 않고, 서로 다른 세대가 음악을 통해 추억과 감성을 공유하고 새로운 기억을 만들어가는 것을 목표로 한다.

특히 발라드, 댄스, 보컬 그룹, DJ 등 다양한 장르의 아티스트들이 참여해 90년대 대중음악의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 선보인다. 시대를 대표하는 히트곡과 라이브 퍼포먼스에 현대적인 영상·조명·음향 기술을 결합해 기존 팬들에게는 반가운 추억을, 젊은 세대에게는 한 시대의 음악을 새롭게 발견하는 경험을 제공할 예정이다.

행사장은 매일 오전 11시부터 운영되며, 메인 공연은 오후 5시부터 오후 10시까지 진행된다. 관객들은 공연 전부터 영화의전당 야외광장에 마련되는 다양한 먹거리와 가벼운 맥주를 즐길 수 있다. 음악과 함께 다양한 먹거리와 즐길 거리를 경험하며 가족, 친구, 연인과 함께 축제의 시간을 보낼 수 있도록 구성할 계획이다.

또한 입장 관객에게는 날짜별 전용 팔목띠를 제공해 행사 당일 운영시간 동안 행사장을 자유롭게 재입장할 수 있도록 운영할 예정이다.

ING KOREA 관계자는 "레트로는 단순히 과거를 회상하는 유행이 아니라 세대와 세대를 연결하는 문화적 언어"라며 "과거의 음악을 기억하는 관객과 오늘의 감성으로 그 음악을 새롭게 접하는 관객이 함께 공감하고 즐길 수 있는 살아 있는 무대를 만들겠다"고 밝혔다.

한편, 'ING KOREA RED WAVE 2026 BUSAN MUSIC FESTIVAL'의 세부 공연 시간과 현장 프로그램, 티켓 예매 관련 정보는 공식 SNS 및 티켓링크를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

jyyang@newspim.com