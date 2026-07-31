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지방 신공항 사업 '속도전' 난항…공사비 급증·지역 갈등에 발목

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  • 국토교통부와 부산·경남 건설사들이 31일 가덕도신공항 공사비 인상과 특례 마련을 두고 갈등을 빚었다.
  • 광주 군공항 부지는 반도체 국가산단 후보지로 지정됐지만 무안군이 선결조건 이행계획을 요구하며 이전 절차가 제동이 걸렸다.
  • 정부는 공사비 급등과 이전지역 지원, 재원조달 방식 재검토 필요성 속에 갈등관리와 상생방안 마련 요구를 받고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

가덕도 건설사들 공사비 증액 요구
계약 전 물가 상승 사각지대
광주 반도체 국가산단 후보지 지정됐지만
군공항 이전, 지자체 수용성 관건

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지역경제 활성화와 균형발전의 상징으로 추진돼 온 지방 신공항 사업이 공사비 급증과 지역 갈등이라는 현실의 벽에 부딪혔다. 재원 마련 방안과 이전 지역에 대한 지원책이 구체화되지 않으면서 일부 사업은 착공 일정이 지연되고, 공항 이전 계획 역시 차질을 빚을 수 있다는 우려가 커지고 있다.

◆ 가덕도신공항, 계약 전 공사비 급등에 컨소시엄 '흔들'

31일 건설업계에 따르면 가덕도신공항 부지조성공사를 맡은 대우건설 컨소시엄에 참여한 부산·경남 지역 건설사 13곳은 국토교통부와 부산시 등에 공사비 현실화를 요구하는 공동 탄원서를 냈다. 이들 업체의 지분은 전체 컨소시엄의 약 13%다. 요구가 받아들여지지 않으면 컨소시엄 탈퇴까지 검토하는 것으로 알려졌다.

이 사업은 공사비 10조7176억원 규모로 올해 2월 대우건설 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정됐다. 올 3월부터 기본설계에 돌입했다. 컨소시엄 안팎에서는 중동 전쟁 이후 유류비와 자재비, 해상 장비 운용비가 뛰면서 수천억원의 추가 비용이 발생한 것으로 보고 있다.

가덕도신공항 조감도 [사진=부산시]

공사비 규모가 크기에 상승분은 5000억원 이상으로 추산된다. 이 경우 지역 건설사들은 손실을 피하려면 5000억~6000억원의 증액이 필요하다. 대우건설 관계자는 "전쟁 영향으로 공사비 원가가 지속 상승하고 있으며, 현재도 입찰 당시보다 5% 이상 오른 상태"라며 "불가항력적 사유로 발생한 손실 부분을 민간사업자가 모두 떠안을 수 없다"고 말했다.

건설 원가 상승세는 여전하다. 한국건설기술연구원이 조사한 지난 5월 건설공사비지수는 137.67로 전년 동월보다 5.1% 올랐다. 연내 우선시공분 착공을 추진하고 있지만 공사비 조정이 늦어지면 일정 차질이 불가피하다는 우려가 나온다.

더 큰 문제는 공사비가 급등한 시점이 본계약 체결 전이라는 점이다. 현행법에 따르면 계약 이후 물가나 특정 자재 가격이 일정 수준 이상 바뀌면 계약금액을 조정할 수 있다. 그러나 입찰 뒤 설계를 진행하고 본계약을 맺기 전까지 생긴 비용 상승분은 반영하기 어렵다. 설계 기간이 긴 기술형 입찰 사업일수록 제도 공백이 커진다.

업계에선 전쟁과 같은 외부 충격이 발생하면 입찰 시점이 아니라 본계약 체결 시점의 원가를 기준으로 사업비를 다시 계산할 수 있도록 특례를 마련해 달라는 요구가 나온다. 정부 또한 특정 사업에만 예외를 적용할 경우 특혜 논란이 불거질 수 있어 관계부처와 공사비 인상 및 적용 기준을 함께 검토 중이다.

국토부 관계자는 "가덕도의 건설 여건상 해상 매립과 연약지반 처리, 호안공사가 공사비 상승 핵심 원인이 될 수 있다"며 "원활한 재원조달을 위한 세부 방안을 논의할 필요는 있다"고 말했다.

◆ 반도체 산단 속도 내는데…광주 군공항 이전, 무안군에 제동

광주 군공항 부지 개발이 반도체 메가클러스터 조성 계획과 맞물리며 새로운 동력을 얻고 있다. 지난 29일 군공항 부지 일원 826만4463㎡가 호남권 반도체 첨단 국가산업단지 후보지로 지정되면서 개발 논의가 본격화됐다. 해당 면적은 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 수요를 우선 반영한 규모다.

현재 두 기업은 총 800조원 규모의 투자를 바탕으로 반도체 팹(생산공장) 4기를 건설하고, 오는 2030년 양산에 돌입하는 것을 목표로 하고 있다. 삼성전자 실무진은 지난 25일 현장을 방문해 부지 여건과 용수 공급 가능성 등을 점검했다. SK하이닉스 고위 관계자들도 군공항 부지를 살펴본 뒤 전남광주통합특별시와 구체적인 사업 추진 방안을 논의한 것으로 알려졌다.

광주 군공항 부지는 현재 군 시설로 사용되고 있어 반도체 국가산단을 본격적으로 조성하려면 군공항 이전이 선행돼야 한다. 정부는 무안군과 함께 지난해 12월 광주 군·민간공항을 무안으로 통합 이전하기로 합의했다. 국방부는 올해 4월 무안군 망운면 일대를 예비이전후보지로 선정했다. 현재 주민투표와 무안군의 유치신청 등 후속 절차가 남아 있다.

무안군은 광주 민간공항의 무안국제공항 선이전과 1조원 규모의 정부 지원, 국가 차원의 인센티브 제공 등 3대 선결조건의 구체적인 이행계획을 요구한다. 지난달 30일에 이어 이달 28일 예정된 이전 후보지 선정위원회에도 불참하면서 사업 지연 가능성이 고개를 드는 모습이다. 민간공항 이전과 1조원 지원은 큰 틀에서 협의가 진척됐지만 국가산단 지정 시기와 절차에 대한 정부의 확약은 나오지 않았다는 게 무안군의 판단이다.

재원조달 방식도 다시 짜야 할 가능성이 있다. 광주 군공항 이전은 예정지에 대체 시설을 우선 건설한 뒤 추후 개발을 진행한 다음, 개발 수익으로 사업비와 이전지역 지원금을 충당하는 기부대양여 방식으로 진행된다. 종전부지에 주거·상업시설 대신 대규모 반도체 생산시설이 들어서면 토지 매각과 개발이익 중심의 기존 구조를 유지하기 어려울 수 있다는 지적이 나온다.

정부가 반도체 사업을 적극적으로 추진하는 만큼 이전 대 지역이 체감할 지원책을 함께 내놔야 한다는 목소리 또한 커지고 있다. 여흥구 KDI 공공투자관리센터 실장은 "용지 및 이전보상 지연은 전체 공사기간에 영향을 줄 수 있다"며 "사업 초기부터 예정지와의 상생방안을 적극적으로 마련하고 갈등관리체계를 구축할 필요가 있다"고 제언했다.

chulsoofriend@newspim.com

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KT 과징금 539억, SKT의 40% [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 소형 기지국(펨토셀) 해킹 사고와 관련해 개인정보보호위원회로부터 539억원의 과징금을 부과받았다. 앞서 유심 정보 유출 사고로 1347억원의 과징금을 받은 SK텔레콤의 40% 수준이다. 개인정보보호위원회는 유출 규모와 정보의 민감성, 피해 대응 수준 등이 SK텔레콤과 달랐다고 설명했다.   [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.29 gdlee@newspim.com 개보위는 29일 KT가 불법 펨토셀을 통해 고객 개인정보를 유출하게 한 책임에 대해 과징금 539억7900만원을 부과하기로 의결했다고 30일 밝혔다. 개인정보보호 위반 행위에 대해 과징금음 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 이에 KT의 최근 3년간 연평균 무선서비스 매출인 6조6689억원을 기준으로 최대 1900억원에서 2000억원 수준이 부과될 수 있을 것으로 추정됐다. 앞서 SK텔레콤이 네트워크와 시스템의 보안 관리를 소홀히 해 2324만여 명의 유심 정보 등이 유출한 건에 대해서 개보위가 과징금 1347억9100만 원과 과태료 960만원을 부과한 바 있기 때문이다. 하지만 개보위는 KT에 부과한 과징금의 기준을 5G와 LTE의 서비스 매출로 판단했다. 이번 해킹 피해 대상이었던 소형 기지국 펨토셀이 LTE 통신에서 사용되는 장비이며 5G 통신 설비가 확정되지 않은 곳에서는 LTE망을 이용하기 때문에 5G와 LTE 서비스 매출을 산정 기준으로 정했다는 설명이다. 양청삼 개보위 사무처장은 "KT의 경우 앞선 사례(SK텔레콤)와 비교해 확인된 유출 규모가 상대적으로 적었고 유출된 정보도 임시값, 기기의 단말기 정보를 포함한 3종으로 달랐다. 피해 관련해 보상이라든지 시정조치 등이 신속하게 협조됐다는 점이 감안됐다"고 설명했다. 양 사무처장은 "앞선 유출 사고는 2300만명의 유심 정보가 유출됐던 건인데 비해 KT는 확정된 유출 규모가 1만6647명이라는 점이 고려됐다"라고 전했다. 악성 코드 감염 사고 건에 관련해서는 KT가 개인정보 유출 분석을 소홀히 하고 정부에 미신고했으며 사고 서버의 로그 일부를 삭제하고 조사 과정에서 거짓 자료제출 및 번복으로 위원회 조사를 방해했다고 판단해 고발하기로 했다. 이번 과징금 부과 및 과태료 등 개보위 처분에 대해 KT는 "개보위의 처분 결과를 무겁게 받아들이며 지난 사고로 고객과 국민 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. KT 관계자는 "개인정보보호 보호 체계 전반을 원점에서 재정비하고 있으며 보안 투자를 확대하고 전사적 개인정보보호 역량을 강화하는 등 사태 재발 방지와 고객 신뢰 회복에 모든 역량을 다하겠다"라고 덧붙였다.  origin@newspim.com 2026-07-30 13:40
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李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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