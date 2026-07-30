도공 서울경기본부, 고속도로 휴게소서 휴가철 고객 감사 이벤트

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[하남=뉴스핌] 정종일 기자 = 한국도로공사 서울경기본부(이하 서울경기본부)가 고속도로 휴게소에서 하계 휴가철 이용객들을 대상으로 고객 감사 이벤트를 진행한다.

한국도로공사 서울경기본부가 진행하는 휴가철 고속도로 이용객 감사이벤트 홍보 이미지.[사진=한국도로공사 서울경기본부]

30일 서울경기본부에 따르면 이번 이벤트는 무더위 속 장시간 운전에 지친 고객들에게 오아시스 같은 휴식과 풍성한 혜택을 제공하고 휴가지로 떠나는 여정 자체를 즐거운 추억으로 만들기 위해 추진됐다.

안성휴게소는 서울방향의 경우 8월 1일부터 17일까지 2만원 이상 구매 고객을 대상으로 이동식 TV 등 총 240만원 상당의 경품 추첨 행사를 진행하고 부산방향에서는 8월 1일부터 3일까지 3만원 이상 구매 고객을 대상으로 총 340만원 상당의 경품을 증정하는 '즉석복권 이벤트'를 진행한다.

또 여주휴게소는 강릉방향에서 8월 1일부터 10일까지 2만원 이상 구매 고객을 대상으로 갤럭시 워치 등을 제공하는 총 금액 330만원 상당의 경품 추첨 이벤트와 다둥이 가족에게는 식사권, 임산부 고객에게는 부채를 무료로 제공하며 가족사진 촬영 및 즉석 인화 서비스도 진행한다.

용인휴게소 강릉방향에서도 7월 31일부터 8월 10일까지 2만원 이상 구매 고객을 대상으로 총 130만원 상당의 경품 추첨 행사를 열고 2자녀 이상 동반 고객에게 기념품을 증정하며 죽전휴게소는 8월 8일 1만원 이상 구매 고객을 대상으로 갤럭시 버즈 등 다양한 상품을 제공하는 뽑기 이벤트를 진행한다.

이 외에도 서울만남(부산), 기흥(부산), 이천(남이), 이천쌀(하남), 구리(일산), 고삼호수, 남한강 휴게소 등에서도 가족사진 촬영, 간식 할인, 여름용품 증정, 룰렛 게임 등 풍성한 참여형 프로그램이 이어진다.

서울경기본부 관계자는 "이번 행사는 무더운 휴가철 휴게소를 찾아주신 고객들에게 일상에서 벗어난 작은 즐거움과 활력을 전하기 위해 마련했다"며 "휴게소에서 잠시 여유를 되찾고 목적지까지 안전하고 즐거운 여정이 되시기를 바란다"고 말했다.

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