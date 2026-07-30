대전·세종·충남 '찜통더위' 계속…31일 최고 34도 예보

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전·세종·충남 전역에 폭염특보가 내려진 가운데 당분간 낮에는 무더위가, 밤에는 열대야가 이어질 전망이다.

30일 대전지방기상청에 따르면 대전과 세종 남부, 충남 부여·청양·태안에는 폭염경보가 발효 중이다. 세종 북부와 나머지 충남 지역에는 폭염주의보가 내려졌다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 무더위가 이어지는 30일 오전 서울 영등포구 여의도공원 쿨링포크에서 시민들이 더위를 식히고 있다. 2026.07.30 ryuchan0925@newspim.com

대전과 천안·아산·논산·예산·태안·당진·서산·서천·보령·홍성 등 충남 일부 지역에는 열대야주의보도 발효됐다.

이날 낮 최고기온은 대전과 세종 34도, 홍성 33도 등 32~34도로 예상된다.

31일 아침 최저기온은 23~25도, 낮 최고기온은 32~34도로 전망된다. 다음 달 1일에는 대전과 세종의 낮 기온이 35도까지 오르겠다.

당분간 충남권 대부분 지역에서 최고체감온도가 33도 이상, 폭염경보 지역은 35도 이상으로 치솟을 것으로 보인다. 밤사이 최저기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야도 곳곳에서 나타나겠다.

대전기상청은 야외활동과 농작업을 자제하고 물을 자주 마시는 등 온열질환 예방에 각별히 주의해 달라고 당부했다.

nn0416@newspim.com