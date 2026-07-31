전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.07.31 (금) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

주사기 대란 부른 '나프타 쇼크', 식탁·옷까지 덮쳤다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 중동 전쟁 재점화로 나프타 수급 불안이 심화되며 30일 식품과 패션 업계까지 가격 인상 압박을 받았다.
  • 나프타 국제 가격이 올해 초보다 56% 넘게 급등하며 라면·음료·포장재 원가가 뛰어 코카콜라·CJ제일제당·오뚜기 등이 잇따라 출고가를 올렸다.
  • 나프타는 합성섬유 원료라 의류 원가와 환율 부담까지 겹쳐 무신사 스탠다드 등 패션업계도 가격 인상에 나서며 나프타발 충격이 전방위로 확산됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

나프타 등 원재료 수급 불안…중동 전쟁 재발로 원유 가격 급등
식·음료패션업계, 원재료 가격 상승에 따른 제품 가격 인상

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 지난 4월 동네 병원 진료실까지 흔들었던 '나프타발 의료용품 대란'이 석 달 만에 식품과 패션 업계로 번지고 있다. 당시 보건복지부가 이례적으로 '신중 보도'를 요청할 만큼 심각했던 나프타 수급 불안이, 중동 전쟁 재점화와 함께 다시 고개를 들면서 이번엔 라면·음료 가격표와 옷값까지 흔들고 있다.

밥과 빵, 라면, 음료 등 소비자들이 구매하는 먹거리 가격이 라면·음료에 이어 옷값까지 흔들고 있다. [사진= 뉴스핌 DB]

◆ 석 달 전 주사기 밀어냈던 나프타, 다시 급등

'나프타발 의료용품 대란'은 이란 전쟁으로 인한 호르무즈 해협 봉쇄로 기인했다. 한국무역협회 수출입 통계를 보면 미·이란 전쟁 직후인 지난 3월 아랍에미리트·카타르·쿠웨이트·이라크·바레인·사우디아라비아 등 걸프 산유국으로부터의 나프타 수입액은 총 5억 2287만 달러로 전년 같은 달(9억 406만 달러) 대비 42% 감소했다.

6월 한때 안정세를 보이던 나프타 가격은 7월 들어 중동 정세 악화로 다시 뛰고 있다. 그 여파로 한국석유공사 페트로넷 기준 이란 전쟁 당시 나프타 국제 가격은 배럴당 141달러를 기록하다가 휴전 국면에 따라 지난달 6월 25일 66달러까지 떨어졌다. 하지만 30일 현재 나프타 가격은 95.75달러로 다시 오르는 등 수급 불안이 크다.

또한 산업통상부 원자재가격정보에 따르면 30일 국제 나프타 가격은 톤당 840달러로 올해 초 대비 56.42%로 급등했다.

◆ 잠잠하던 나프타, 전쟁 재점화로 급등…식품업계, 다시 가격 인상 

원가 부담은 곧바로 소비자 가격표로 이어지고 있다. 중동 정세 불안으로 국제 유가와 나프타를 비롯한 포장재 원료 가격이 다시 급등하면서 식음료업계가 잇따라 제품 가격을 올리고 있다. 기존에 확보한 원부자재 재고가 소진되는 가운데 고환율과 물류비 상승까지 겹치면서 누적된 원가 부담을 더는 감내하기 어렵다는 판단이다.

코카콜라음료는 다음 달 1일부터 편의점에 공급하는 코카콜라와 스프라이트, 환타 등 총 52종의 출고가를 평균 7.2% 인상한다. 27개 품목의 가격을 평균 8% 인상하는 CJ제일제당은 "나프타 가격 상승으로 햇반 용기와 냉동식품 파우치 등 포장재 비용이 오른 데다 쌀과 국내산 돈육 등 주요 원재료 가격도 상승하면서 제품별 원가 부담이 커졌다"고 설명했다. 오뚜기도 지난 16일부터 카레류와 당면류, 케첩류, 후추류 등 총 4개 유형 29개 품목의 출고가를 조정했으며, 유형별 평균 인상률은 카레류와 케첩류가 각각 6.1%, 당면류가 10.0%, 후추류가 17.0%다.

호르무즈 해협을 둘러싼 중동 긴장이 고조되며 국제유가가 급등하는 가운데 한 주유소에서 시민들이 차량에 주유하고 있다. [사진= 뉴스핌 DB]

나프타는 폴리에틸렌 등 합성수지의 원료이기도 해 패션업계 원가에도 직접 영향을 미친다. 의류업계에서 많이 쓰이는 나일론, 폴리에스터, 아크릴 등 3대 합성 섬유는 모두 나프타에서 나오며, 전쟁이 장기화될 조짐이 나타나면서 합성 섬유 가격에 대한 우려가 나오고 있다.

환율 부담도 겹친다. 패션업계는 원부자재 달러 결제 비중이 높은 구조로, 환율 상승이 장기화할 경우 차기 시즌 발주 단가 협상에 압력으로 작용할 수 있다.

8월 4일부터 220개 품목의 가격을 올리기로 한 무신사 스탠다드는 관계자는 "의류 원단과 상품 포장재에 쓰이는 화학제품인 나프타 가격이 이번 인상에 따른 부분이 많다. 합성섬유 원료로 쓰이는 나프타 가격이 크게 상승한 데다가 FW 제품의 경우 해당 원료 비중이 높아서 가격 인상이 부득이하게 이뤄졌다"고 설명했다.

또다른 업계 관계자는 "재료 및 부자재 가격 상승이 인상 주요 요인이다. 국제 유가 및 나프타 가격 변동의 영향으로 포장재 가격이 상승 영향도 있고 고환율이 이어지면서 주요 원재료의 수입 비용도 증가해 제조 원가 부담이 크게 확대됐다"라며 "나프타, 인건비 등 여러 인상 요인이 복합적으로 작용했다. 가격 인상은 원자재 가격 상승 압박을 피하기 위한 선택 중 하나다. 다른 식음료나 패션, 화장품 기업까지 가격 상승 압박이 번질 수 있다"고 밝혔다.

의료용품 대란으로 시작해 라면·음료 가격 인상, 그리고 의류 원가 압박으로까지 번진 나프타발 충격은, 전쟁의 향방에 따라 언제든 다시 확산될 수 있는 '진행형' 리스크다.

fineview@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
KT 과징금 539억, SKT의 40% [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 소형 기지국(펨토셀) 해킹 사고와 관련해 개인정보보호위원회로부터 539억원의 과징금을 부과받았다. 앞서 유심 정보 유출 사고로 1347억원의 과징금을 받은 SK텔레콤의 40% 수준이다. 개인정보보호위원회는 유출 규모와 정보의 민감성, 피해 대응 수준 등이 SK텔레콤과 달랐다고 설명했다.   [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.29 gdlee@newspim.com 개보위는 29일 KT가 불법 펨토셀을 통해 고객 개인정보를 유출하게 한 책임에 대해 과징금 539억7900만원을 부과하기로 의결했다고 30일 밝혔다. 개인정보보호 위반 행위에 대해 과징금음 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 이에 KT의 최근 3년간 연평균 무선서비스 매출인 6조6689억원을 기준으로 최대 1900억원에서 2000억원 수준이 부과될 수 있을 것으로 추정됐다. 앞서 SK텔레콤이 네트워크와 시스템의 보안 관리를 소홀히 해 2324만여 명의 유심 정보 등이 유출한 건에 대해서 개보위가 과징금 1347억9100만 원과 과태료 960만원을 부과한 바 있기 때문이다. 하지만 개보위는 KT에 부과한 과징금의 기준을 5G와 LTE의 서비스 매출로 판단했다. 이번 해킹 피해 대상이었던 소형 기지국 펨토셀이 LTE 통신에서 사용되는 장비이며 5G 통신 설비가 확정되지 않은 곳에서는 LTE망을 이용하기 때문에 5G와 LTE 서비스 매출을 산정 기준으로 정했다는 설명이다. 양청삼 개보위 사무처장은 "KT의 경우 앞선 사례(SK텔레콤)와 비교해 확인된 유출 규모가 상대적으로 적었고 유출된 정보도 임시값, 기기의 단말기 정보를 포함한 3종으로 달랐다. 피해 관련해 보상이라든지 시정조치 등이 신속하게 협조됐다는 점이 감안됐다"고 설명했다. 양 사무처장은 "앞선 유출 사고는 2300만명의 유심 정보가 유출됐던 건인데 비해 KT는 확정된 유출 규모가 1만6647명이라는 점이 고려됐다"라고 전했다. 악성 코드 감염 사고 건에 관련해서는 KT가 개인정보 유출 분석을 소홀히 하고 정부에 미신고했으며 사고 서버의 로그 일부를 삭제하고 조사 과정에서 거짓 자료제출 및 번복으로 위원회 조사를 방해했다고 판단해 고발하기로 했다. 이번 과징금 부과 및 과태료 등 개보위 처분에 대해 KT는 "개보위의 처분 결과를 무겁게 받아들이며 지난 사고로 고객과 국민 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. KT 관계자는 "개인정보보호 보호 체계 전반을 원점에서 재정비하고 있으며 보안 투자를 확대하고 전사적 개인정보보호 역량을 강화하는 등 사태 재발 방지와 고객 신뢰 회복에 모든 역량을 다하겠다"라고 덧붙였다.  origin@newspim.com 2026-07-30 13:40
사진
李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동