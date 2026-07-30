세종시, 재난 취약지역 '위치안내 기초번호판' 설치

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 30일 재난취약지역에 기초번호판 109개 설치했다
- 급경사지·지하차도 등 위치확인 어려운 구간 주소정보 보완했다
- 119 신고 시 위치파악 빨라져 구조·구급 골든타임 확보 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 재난 발생 시 신속한 구조·구급 활동을 지원하기 위해 재난 취약지역에 위치안내 기초번호판 109개를 새로 설치했다.
30일 시에 따르면 이번 사업은 급경사지와 지하차도 등 사고 발생 시 정확한 위치 확인이 어려운 구간의 주소정보를 보완해 현장 대응 속도를 높이기 위해 추진됐다.
설치 대상은 급경사지 인근 도로시설물 33곳과 지하차도 벽면 76곳 등 모두 109곳이다. 기초번호판은 건물이 없는 도로에서 현재 위치를 확인할 수 있도록 도로명과 기초번호를 표시한 주소정보시설이다.
119 신고 시 기초번호판에 적힌 도로명과 기초번호를 전달하면 신고자의 위치를 신속하게 파악할 수 있어 구조·구급 골든타임 확보에 도움이 될 것으로 시는 기대하고 있다.
김태훈 토지정보과장은 "주소정보시설은 위급 상황에서 신속한 대응을 가능하게 하는 사회안전망의 중요한 기반"이라며 "주소정보시설을 체계적으로 확충해 안전한 도시환경을 조성하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com