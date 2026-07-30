부산시, 제14회 KIMA WEEK 2026 개최…서부산 해양관광 활성화

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다양한 공연과 해양 체험 프로그램

KIMA WEEK 2026 비치조정대회

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 공연과 체험, 대회 프로그램을 연계해 서부산권 해양관광 활성화에 나선다.

시는 30일부터 8월 2일까지 사하구 다대포해수욕장 일대에서 '제14회 대한민국 국제 해양레저위크(KIMA WEEK 2026)'를 개최한다고 밝혔다.

해양수산부와 부산시가 공동 주최하고 (사)한국해양레저네트워크가 주관하는 행사로 해양레저 문화 확산과 관련 산업·관광 활성화를 목표로 한다.

제14회 대한민국 국제 해양레저위크 포스터[사진=부산시] 2026.07.30

개막식은 30일 오후 7시30분 다대포해수욕장 특설무대에서 열린다. 다대포의 노을과 바다를 배경으로 한 문화공연 'KIMA WEEK 2026, 다대포비치콘서트'도 함께 진행된다.

행사 기간 다대포해수욕장에서는 '키마비치(KIMA BEACH)' 프로그램이 운영된다. 체험부스와 비치 시네마, 인디밴드 공연, 해변요가, 패들보드(SUP) 등 체험형 콘텐츠를 즐길 수 있다.

비치 시네마는 31일부터 8월 2일까지 매일 오후 8시에 열리고, 인디밴드 공연은 같은 기간 오후 7시부터 7시30분까지 진행된다. 해변요가는 31일부터 8월 1일까지 오후 7시부터 8시까지 운영된다.

스탠드업 패들보드(SUP)를 활용한 '멍~해(海)' 체험은 다음달 1일부터 2일까지 오후 6시부터 8시까지 진행된다. 바다 위에서 명상과 휴식을 결합한 프로그램으로, 참가자들은 SUP를 타고 해양레저를 체험하게 된다.

오는 9월 30일까지는 서핑과 요트투어, 제트보트, 유람선투어, 보트투어 등 해양레저 체험 프로그램도 이어진다. 서핑은 송정과 다대포에서 요트투어와 제트보트는 광안리에서 유람선투어는 수영강에서 보트투어는 동백섬에서 운영된다. 다만 프로그램별로 인원 제한과 본인부담금이 있을 수 있어 사전 신청이 필요하다.

신청은 '홀릭잼' 모바일 애플리케이션을 통해 선착순으로 받는다. 행사에 참여하려면 프로그램별 운영 일정과 참여 조건을 확인해야 한다.

올해 행사에서는 전국비치조정대회도 열린다. 다음달 1일과 2일에는 '2026 KIMA WEEK 전국비치조정대회 겸 부산광역시조정협회장배 전국비치조정대회'가 개최되며 대한조정협회 등록팀 가운데 선수등록을 마친 200여 명이 참가한다. 대회는 비치조정 9종목과 실내조정 18종목 등 총 27종목으로 치러진다.

해양산업발전연구 행사도 이어진다. 부산시는 9월 해양레저관광 학술대회와 아이디어 공모전을 열고 11월에는 국회정책토론회도 개최할 예정이다. 시는 이를 통해 해양레저관광과 관련 산업의 확장 가능성을 논의한다는 계획이다.

나윤빈 관광마이스국장은 "제14회 대한민국 국제해양레저위크는 부산의 바다를 무대로 즐기고 체험하고 머무를 수 있는 해양관광 행사"라며 "다대포의 노을과 함께하는 공연과 체험 프로그램을 통해 부산만의 해양레저 매력을 느낄 수 있길 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com