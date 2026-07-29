전북, 올해 첫 비브리오패혈증 환자 발생

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도는 29일 도내 첫 비브리오패혈증 확진 후 예방수칙 준수를 당부했다
- 비브리오패혈증은 여름철 바닷물 접촉·오염 어패류 섭취 시 감염되며 치명률이 약 50%다
- 만성질환·당뇨병 등 고위험군에 바닷물 접촉 자제와 어패류 충분 가열·위생적 조리를 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 올해 도내 첫 비브리오패혈증 환자가 발생함에 따라 여름철 바닷물 접촉과 어패류 섭취가 늘어나는 시기를 맞아 감염병 예방수칙 준수를 당부했다고 29일 밝혔다.
도에 따르면 환자는 다리 부위 부종과 수포 증상으로 도내 의료기관에서 치료를 받던 중 지난 23일 비브리오패혈증으로 확진됐다. 역학조사 결과 바닷물 접촉 이력이 있었으며 당뇨병 등 기저질환을 앓고 있었던 것으로 확인됐다.
비브리오패혈증은 비브리오패혈균에 오염된 어패류를 날것으로 먹거나 충분히 익히지 않고 섭취했을 때 또는 상처가 있는 피부가 오염된 바닷물과 접촉할 경우 감염될 수 있다.
균은 해수와 갯벌, 어패류 등에 분포하며 수온이 높아지는 8월부터 10월까지 환자가 집중 발생한다.
감염 시 급성 발열과 오한, 혈압 저하, 복통, 구토, 설사 등의 증상이 나타나며 증상 발생 후 24시간 이내 다리 등을 중심으로 발진과 부종, 출혈성 수포 등 피부병변이 동반될 수 있다.
치명률이 약 50%에 달하는 만큼 의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관에서 진료를 받아야 한다.
특히 만성 간질환자와 당뇨병 환자, 알코올 의존자 등 고위험군은 상처가 있는 상태에서 바닷물 접촉을 피하고 어패류는 반드시 충분히 익혀 섭취하는 등 예방수칙을 철저히 지켜야 한다.
전북자치도는 예방을 위해 어패류는 85℃ 이상에서 충분히 가열해 섭취하고 5℃ 이하에서 냉장 보관해야 하며 조리 전 흐르는 수돗물로 깨끗이 씻고 도마와 칼 등 조리도구도 소독 후 사용할 것을 당부했다.
lbs0964@newspim.com