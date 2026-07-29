김제시, 청년·신혼부부 임대보증금 지원…최대 2000만원 무이자

AI 핵심 요약beta
- 김제시가 29일 청년·신혼부부 행복주택 보증금 지원을 추진했다.
- 대검산·지평선 행복주택 입주자에 최대 2000만원 무이자 지원한다.
- 오는 8월 3일부터 예산 소진 때까지 선착순 접수한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[김제=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 김제시는 청년과 신혼부부의 주거 안정을 돕기 위해 행복주택 임대보증금 지원사업을 추진한다고 29일 밝혔다.
이번 사업은 청년과 신혼부부의 초기 주거비 부담을 덜고 안정적인 주거환경을 조성하기 위해 마련됐으며 사업비 1억원이 투입된다.
지원 대상은 김제 대검산과 김제 지평선 행복주택에 입주하는 청년과 신혼부부로, 계약금 10%를 제외한 임대보증금을 최대 2000만원까지 무이자로 지원한다.
신청 대상은 무주택자로 2026년 1월 1일 기준 혼인 7년 이내 신혼부부 또는 6개월 이내 결혼 예정인 예비부부, 18세 이상 39세 이하 청년이다.
2026년 1월 1일 이후 한국토지주택공사(LH)와 임대계약을 체결한 신규 계약자와 입주 예정자다. 2026년 1월 1일 이전 계약을 체결해 입주한 경우는 지원 대상에서 제외된다.
신청은 오는 8월 3일부터 예산 소진 시까지 김제시청 건축과에서 접수하며 지원 요건을 충족한 신청자를 대상으로 예산 범위 내에서 선착순 지원한다. 자세한 내용은 김제시청 홈페이지 고시·공고에서 확인할 수 있다.
정성주 김제시장은 "행복주택 임대보증금 지원사업이 청년과 신혼부부의 새로운 출발에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 주거비 부담을 줄일 수 있는 맞춤형 주거복지 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com