부산시의회, 아름다운가게에 당선 축하화분 기증…소외계층 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회가 28일 제10대 개원에 맞춰
- 당선자 축하화분 200여점을 아름다운가게에 기증했다
- 축하화분 판매 수익금은 저소득층 등 소외계층 지원에
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 제10대 개원을 맞아 당선자 축하화분을 아름다운가게에 기증해 소외계층 지원에 나섰다.
부산시의회는 지난 28일 제10대 시의회 개원을 맞아 당선자 축하화분 200여점(약 400만원 상당)을 저소득층 등 소외계층 지원을 위해 비영리재단 아름다운가게에 기증했다고 29일 밝혔다.
아름다운가게는 시민이 사용하지 않는 물품을 기증받아 판매하고 수익금으로 국내외 소외 이웃과 공익단체를 지원하는 단체로 부산을 포함해 전국에 110여 개 매장을 운영하고 있다.
국회의원·지방의원 등에게 전달된 당선 축하화분을 어려운 이웃과 나누자는 취지로 2008년 총선부터 '당선인 축하화분 기증캠페인'을 진행하고 있다.
시의회는 2018년 기증에 이어 이번 제10대 개원을 계기로 다시 캠페인에 참여했다. 축하화분 판매를 통해 얻은 수익금으로 소외계층을 지원할 계획이다.
강무길 의장은 "시민을 대변하는 의회가 기부 문화에 앞장서야 한다. 축하받은 기쁨을 좋은 곳에 나눌 수 있어 기쁘다"며 "캠페인의 의미에 공감하여 자발적으로 참여해 준 동료 의원님들께도 감사드린다"고 말했다.
축하화분들은 29일부터 아름다운가게 부산지역 7개 지점에서 판매될 예정이다.
ndh4000@newspim.com