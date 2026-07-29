'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 사전 예매량 93만 돌파하며 개봉

AI 핵심 요약beta
- 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 29일 전 세계 최초 개봉했다
- 사전 예매량 93만 장·예매율 73%로 폭발적 반응을 얻었다
- 액션·VFX·연출·톰 홀랜드 연기 등 전 세계 극찬이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 사전 예매량 93만 장을 돌파, 마침내 오늘 개봉하며 베일을 벗는다.
11일 연속 예매율 1위, 올해 개봉작 중 가장 높은 사전 예매량을 기록하며 올여름 최고의 엔터테이닝 영화로 기대를 모으고 있는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 29일 전 세계 최초 개봉한다.
개봉 당일 오전 7시 기준 예매량 93만 장, 예매율 73%라는 폭발적인 수치를 기록함과 동시에 특히 문화의 날을 맞이한 오늘, 더 많은 관객들을 사로잡을 것으로 기대되며 개봉 이후 이어갈 흥행에도 이목이 집중되고 있다.
이와 함께 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 프리미어 이후 전 세계에서 극찬 리액션이 쏟아져 나오고 있어 그 존재감을 더욱 발휘하고 있다. "당신의 기대를 충족시킬 작품"(The Hollywood Reporter), "극장을 나설 때 완전히 압도당할 것"(The Hollywood Handle), "이 영화는 그야말로 미쳤다"(Rolling Stone) 등의 압도적 극찬 리액션은 이번 작품을 향한 열띤 반응을 실감케 하며 예비 관객들의 설렘을 더욱 배가시키고 있다.
특히 "톰스파 시리즈의 액션 시퀀스 중 가장 인상 깊은 액션"(@ErikDavis), "최고 수준의 액션을 보여준다"(@WendyLeeSzany), "VFX와 액션은 장관"(@lsirikul), "스펙타클하고 센세이션하다"(@shayhbaz) 등의 리액션은 이번 작품에서 카타르시스를 선사할 액션을 반드시 확인하고 싶게 만든다.
여기에 "'스파이더맨'을 마침내 제대로 표현했다"(@peterhowellfilm), "톰 홀랜드 최고의 연기, 그리고 자신을 뛰어넘은 데스틴 크리튼과 진정한 영웅이라고 할 수 있는 각본"(Nexus Point News), "감정, 유머, 액션, 시각효과, 음악 등 모든 것이 조화롭다"(@adamhlavac) 등 톰 홀랜드의 열연과 데스틴 크리튼 감독의 연출에 대한 호평도 이어지고 있다.
개봉을 맞이해 공개된 영상은 정체불명의 빌런에 대한 궁금증을 한층 끌어올린다. 연출을 맡은 데스틴 크리튼 감독은 "미스터리한 빌런은 타인의 머릿속에 들어갈 수 있다"며 시리즈 사상 본 적 없는 능력을 지닌 새로운 빌런의 등장을 예고했다. 특히 자신의 정체를 철저히 감춘 채 유일하게 '스파이더맨'이 누군지 알고 있는 빌런은 연인 'MJ'까지 위협하며 숨 막히는 긴장감을 선사한다.
톰 홀랜드는 "그건 '피터'가 가장 두려워 하는 일"이라며 지금껏 마주한 적 없는 위기 앞에 선 '피터 파커'의 감정선을 전해 흥미를 유발한다.
영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건으로 모두에게 잊힌 '피터 파커'가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적의 등장과 DNA 변이로 통제 불가능한 힘을 얻으며 더 깊은 혼란에 빠진 가운데, 소중한 이들을 지키기 위해 새로운 위협에 맞서는 액션 블록버스터다.
jyyang@newspim.com