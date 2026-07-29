韩股市25个交易日跌近34% 创新冠疫情以来最大跌幅

纽斯频通讯社首尔7月29日电 韩国综合股价指数（KOSPI）在25个交易日内累计下跌33.9%，创新冠疫情以来最大阶段性跌幅，也是亚洲金融危机以来第二大25个交易日跌幅。分析认为，中国半导体技术进展、人工智能（AI）投资情绪降温等因素叠加引发市场恐慌性抛售。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

金融投资业29日消息，前一交易日，KOSPI收报6023.66点，较前一交易日下跌10.84%；韩国创业板指数（KOSDAQ）收报705.85点，下跌7.72%。盘中，两大股指跌幅均超过8%，双双触发熔断机制，KOSPI一度跌破6000点关口。

统计显示，自亚洲金融危机以来，以25个交易日为统计周期，KOSPI本轮累计跌幅达到33.9%，仅低于2020年3月19日新冠疫情期间创下的34.7%，位居历史第二。

与历次市场大幅调整相比，本轮下跌速度更为迅猛。2011年8月美国主权信用评级下调期间，KOSPI在25个交易日累计下跌20.3%；今年4月受伊朗战争影响累计下跌14.7%；2022年全球货币紧缩周期累计下跌14.1%；2018年美中贸易摩擦期间累计下跌13.3%，均明显低于本轮跌幅。

市场人士认为，本轮股市大幅下跌与人工智能板块投资情绪降温密切相关。分析认为，英伟达为OpenAI提供2500亿美元融资担保的消息再次引发市场对人工智能领域循环融资的担忧；与此同时，中国DUV光刻设备研发进展以及长江存储首次公开募股（IPO）临近等消息，加剧了市场对存储芯片供应扩大的预期。

受此影响，以三星电子、SK海力士为代表的韩国半导体板块遭遇集中抛售。分析认为，在股价跌破120日移动平均线后，程序化交易和恐慌性抛售进一步放大了市场跌势并最终触发熔断机制。

韩国股市的剧烈波动也超过周边主要市场。当天，日本日经225指数下跌4.0%，台湾加权股价指数下跌4.7%，但韩国股市波动幅度最大。本月以来，KOSPI累计下跌28.9%，超过1997年10月亚洲金融危机期间27.3%的单月跌幅。

证券机构预计，韩国股市短期内仍将维持较高波动。29日公布的SK海力士第二季度业绩以及随后Meta、微软、三星电子、亚马逊、苹果等科技企业财报和美联储议息结果将成为影响市场情绪的重要因素。

新韩投资证券研究员姜镇赫表示，半导体企业良好业绩有望改善市场投资情绪，但也可能促使部分投资者获利了结。目前市场对于企业资本支出持续性的担忧依然存在，预计短期内市场仍将维持较高波动。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社