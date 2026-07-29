서천호 의원, '대한민국 헌정대상' 2년 연속 수상…의정활동 성실·성과 공인

AI 핵심 요약beta
- 서천호 국회의원이 29일 법률소비자연맹의
- 대한민국 헌정대상을 2년 연속 수상했다.
- 서 의원은 입법·상임위 활동과 국비 2127억 확보로
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 국민의힘 서천호 국회의원이 입법성과와 상임위 활동, 지역 현안 국비 확보 실적을 인정받았다.
서 국회의원은 법률소비자연맹이 선정하는 대한민국 헌정대상을 2년 연속 수상했다고 29일 밝혔다.
입법감시 전문 시민단체 법률소비자연맹은 제22대 국회 전반기(2024년 5월 30일~2026년 5월 29일) 의정활동 종합평가에서 서천호 의원을 대한민국 헌정대상 수상자로 선정했다. 지난해 제22대 국회 1차년도 평가에 이어 연속 수상이다.
대한민국 헌정대상은 법률소비자연맹이 국회의원의 의정활동을 계량지표로 분석·평가해 상위 25% 우수 의원에게 수여하는 상이다. 평가 항목은 본회의 재석률, 상임위원회 출석률, 법안 표결 참여율, 대표 및 공동발의 법안 통과 실적, 국정감사 성적, 상임위원회 소위원회 활동 등 12개 분야로 구성된다.
서 의원은 제22대 국회 전반기 동안 총 65건의 법안을 대표발의했고 이 가운데 18건이 국회 본회의를 통과했다. 특히 국가 미래 성장동력 확보를 위한 '우주항공복합도시 건설 특별법'을 대표발의해 산업·학계·연구기관과 주거·문화 기능이 조화를 이루는 정주 여건 조성과 규제 특례 마련을 추진했다.
서 의원은 국회 농림축산식품해양수산위원회 위원으로 활동하며 농어민 경영 부담 완화와 수산·축산업 경쟁력 제고를 위한 현장 중심 입법 활동도 이어왔다.
지역 현안 해결을 위한 국비 확보에도 나서 사천 우주항공 인큐베이팅센터 조성, 남해~여수 해저터널 건설, 하동 보건의료원 건립 등 주요 사업 추진을 위해 2127억 원의 국비를 확보한 것으로 전해졌다.
서천호 의원은 "2년 연속 대한민국 헌정대상을 수상하게 된 것은 사천·남해·하동 주민 여러분의 성원과 격려 덕분"이라며 "앞으로도 현장 목소리를 세심하게 살피고 주민 삶의 질을 높이는 의정활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com