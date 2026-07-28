강기윤 창원시장 "지역 주민과 소통없는 일방적 해사 이전 반대"

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 28일 해군사관학교 이전 논의로 지역 여론 수렴에 착수했다.
- 참석자들은 해군사관학교가 진해 정체성과 경제·산업의 핵심이라며 이전에 반대 입장을 밝혔다.
- 강기윤 시장은 충분한 소통과 공론화를 약속했고 정부는 대전 자운대 통합 국군사관학교 신설을 추진 중이다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 정부의 통합 국군사관학교 창설 방침으로 해군사관학교 이전 가능성이 커지자 창원시가 지역 여론 수렴에 공식 착수했다.
창원시는 28일 시의회, 주민, 소상공인, 안보단체 등이 참여한 자리에서 해군사관학교 이전 논의가 진해 지역 정체성과 경제, 산업에 미칠 영향과 대응 방향에 대해 의견을 청취했다고 밝혔다
참석자들은 "해군사관학교가 군사 교육기관을 넘어 군항도시 진해의 상징이자 지역경제와 해군 관련 산업의 핵심 기반"이라며 "바다와 맞닿은 진해에 있어야 해군 교육·훈련·작전 등 본연의 기능을 유지할 수 있다"고 주장했다.
그러면서 "국가 차원의 군사 교육체계 개편이라 하더라도 해군사관학교 이전은 진해의 정체성과 상권, 산업에 중대한 영향을 줄 사안인데도 사전 협의가 부족했다"면서 "향후 통합 국군사관학교 설립과 해사 이전 논의 과정에서 지방자치단체와 주민 의견을 충분히 반영해야 한다"고 요구했다.
참석자들은 "해군사관학교가 이전할 경우 수십 년간 형성된 해군 관련 산업과 상권이 급격히 위축될 수 있다"고 우려하며 "진해의 생존권과 군항도시 정체성을 지킬 대안을 함께 제시해야 한다"고 지적했다.
강기윤 창원시장은 "해군사관학교는 진해의 역사와 정체성을 함께해 온 도시의 핵심 기반시설인 만큼, 지역사회와의 충분한 소통과 공론화 과정이 선행되어야 한다"라며 "지역의 여론을 폭넓게 수렴해 정책에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.
정부는 육·해·공군 사관학교를 통합한 4년제 국군사관학교를 대전 자운대에 신설하는 기본계획을 발표하고 10월 구체적인 추진 방안을 내놓을 예정이다.
news2349@newspim.com