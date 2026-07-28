신상진 성남시장 "경기남부광역철도 국가철도망 반영 집중"

AI 핵심 요약beta
- 신상진 성남시장이 28일 경기남부광역철도 사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하겠다고 밝혔다
- 경기남부광역철도는 잠실종합운동장에서 성남·용인·수원·화성을 잇는 50.7㎞ 노선으로 B/C 1.20을 기록해 경제성이 입증됐다
- 성남시는 수원·용인·화성과 공조해 중앙부처와 국회를 설득하고 경기남부 교통혁신·첨단산업 경쟁력 강화에 행정역량을 집중하겠다고 했다
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 신상진 경기 성남시장이 28일 제5차 국가철도망 구축계획에 주요 첨단산업 거점의 광역 접근성을 높이고 수도권 남부 교통체계를 획기적으로 개선할 경기남부광역철도 사업 반영에 역량을 집중하겠다고 밝혔다.
경기남부광역철도는 서울지하철 2·9호선 잠실종합운동장역을 출발해 성남, 용인, 수원, 화성을 연결하는 총연장 50.7㎞ 규모의 광역철도 신설 사업으로 성남시와 4개 지자체가 공동으로 추진한 사전타당성조사 용역 결과에서는 비용 대비 편익(B/C)이 1.20으로 나타났다.
일반적으로 비용 대비 편익이 1.0 이상이면 경제성이 있는 것으로 평가되기 때문에 경기남부광역철도는 사업성과 경제성을 모두 확보한 노선으로 평가받고 있어 성남시는 수원·용인·화성시와 긴밀한 공조를 통해 제5차 국가철도망 구축계획 확정 고시까지 경기남부광역철도 사업 반영을 위한 공동 대응에 나설 계획이다.
경기남부광역철도가 구축되면 서울 강남권과 성남을 비롯한 경기 남부 주요 도시 간 이동 시간이 크게 단축되고 판교테크노밸리를 중심으로 첨단산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화, 균형발전에도 크게 기여할 것으로 기대되고 있다.
신상진 성남시장은 "경기남부광역철도는 단순히 지자체를 연결하는 노선을 넘어 대한민국 첨단산업의 중심인 성남과 서울 도심을 최단 거리로 연결하는 국가 핵심 교통 인프라"라며 "객관적인 경제성과 사업성이 충분히 입증된 만큼 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영될 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.
이어 "용인-서울고속도로 등 기존 도로망의 교통 부담을 완화하고 경기남부 420만 시민들에게 친환경 대중교통 서비스를 제공할 수 있는 중요한 사업"이라며 "성남시는 수원·용인·화성시와 구축한 협력체계를 바탕으로 국토교통부 등 중앙부처와 국회를 대상으로 사업의 필요성과 당위성을 적극 설명해 나가겠다"고 밝혔다.
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