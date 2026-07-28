여수시, 민선9기 공약·정책 종합 백서 공개

AI 핵심 요약beta
- 여수시가 28일 민선9기 시정 비전·공약 담은 백서를 누리집에 공개했다
- 백서는 시민 참여 기반으로 시정 비전·77개 공약·45개 정책 제안을 정리한 기록물이다
- 여수시는 백서를 토대로 공약 실행계획을 구체화하고 정책을 단계적으로 추진할 계획이다
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[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 여수시가 민선9기 시정 비전과 공약을 담은 백서를 공개하고 정책 추진의 기본 방향을 제시했다.
여수시는 시민 참여 기반 정책 설계 내용을 담은 '민선9기 위기극복 시민주권 기획위원회 백서'를 시 누리집에 공개하고 행정 투명성과 정책 접근성 제고에 나섰다고 28일 밝혔다.
백서는 기획위원회 운영 과정과 시정 비전, 공약, 정책 제안을 체계적으로 정리한 기록물로 향후 시정 운영의 기초자료로 활용된다.
백서에는 '시민 속으로 세계 속으로 다시 뛰는 여수'를 시정 비전으로 77개 공약과 45개 정책 제안이 담겼다. 민선9기 시정 방향과 핵심 정책의 밑그림을 제시한 것이 특징이다.
시는 시민 누구나 열람할 수 있도록 누리집 공지사항에 게시했다. 이를 통해 정책 접근성을 높이고 행정의 개방성과 투명성을 강화할 계획이다.
서영학 시장은 "위원회와 시민의 참여로 시정 기반을 마련했다"며 "백서에 담긴 정책 과제를 시정 운영의 기준으로 삼아 시민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 말했다.
여수시는 백서를 토대로 공약사업 실행계획을 구체화하고 주요 정책을 단계적으로 추진할 방침이다.
chadol999@newspim.com