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지역기업, 채용 때 '스펙'보다 협업·소통 중시…"지역별 일자리 전략 달라야"

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  • 지역기업이 28일 청년 채용 때 팀워크를 중시했다.
  • 기업은 전공보다 협업·의사소통·성실성을 더 봤다.
  • 지역별 일자리·정주 여건 연계 지원이 필요하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수도권은 지역대학 졸업자 선호…비수도권은 외부 인재에 상대적으로 개방적
기업은 장기근속·적합 인재 확보에 어려움…인턴십·현장실습 확대 필요

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 지역기업이 청년을 채용할 때 디지털 활용 능력이나 전공 지식보다 팀워크와 의사소통 능력 등 조직에 잘 적응할 수 있는 역량을 더 중요하게 평가하는 것으로 나타났다.

한국청소년정책연구원은 2025년 협동연구과제로 진행한 '청년 친화적인 지역인재양성 및 일자리 창출 방안Ⅱ'의 주요 결과를 28일 발표했다.

지역기업은 청년 채용 때 전공지식보다 팀워크와 소통 능력을 더 중시하는 것으로 나타났다. [AI 일러스트=챗GPT]

지역 청년의 유입을 확대하고 청년친화도시를 조성하기 위한 정책 방안을 마련하기 위해 기업고용수요조사와 청년고용 관련 전문가 조사를 실시했다.

기업고용수요조사는 전국 상시근로자 30명 이상 기업의 대표와 인사담당자, 팀장급 이상을 대상으로 진행됐다. 산업 업종과 기업 규모 등을 고려해 전국 351개 기업이 조사에 참여했다. 전문가 조사에는 지역경제와 경제학, 정책학 분야 전문가 376명이 참여했으며 복수응답을 포함한 표본은 528개였다.

조사 결과 기업은 청년 인재를 채용할 때 남성과 25~29세, 4년제 대학 졸업자, 해당 지역에서 최종학교를 졸업한 지원자를 상대적으로 선호했다. 다만 특정 전공을 선호하지 않는다는 응답이 가장 많아 전공 자체보다는 다양한 업무와 조직에 적응할 수 있는 역량을 중시하는 경향을 보였다.

기업이 중요하게 평가하는 업무 역량에서도 비슷한 결과가 나타났다. 디지털 활용 능력이나 전공 지식 등 기술적 역량보다 팀워크·협업 능력과 의사소통 능력, 성실성 등 소프트 스킬의 중요도가 높았다. 기업들이 청년에게 요구하는 능력이 높은 학력이나 자격증보다는 조직 구성원과 협력하고 업무에 적응하는 능력에 가깝다는 분석이다.

최종학교 소재지에 대한 선호도는 지역에 따라 차이를 보였다. 서울·경기 등 수도권 기업은 해당 지역에서 학교를 졸업한 인재를 선호하는 경향이 강했다. 반면 비수도권의 주력산업형·혁신산업형 지역 기업은 출신 학교의 지역과 관계없이 채용하겠다는 응답이 상대적으로 많아 외부 인재에 더 개방적인 것으로 조사됐다.

청년 채용 과정에서 기업이 겪는 가장 큰 어려움은 입사자의 장기근속 가능성이 낮다는 점이었다. 지원자 자체가 적거나 직무에 맞는 지원자를 찾기 어렵다는 응답도 많았다. 인건비 부담보다 기업이 원하는 인재를 확보하고 지역에 오래 머물도록 하는 문제가 더 큰 과제로 나타난 셈이다.

이에 따라 청년고용 정책도 고용장려금 등 현금성 지원에 집중하기보다 기업과 구직자를 연결하는 방향으로 전환할 필요가 있다는 제언이 나왔다. 지역 고용서비스를 강화하고 인턴십과 현장실습을 확대해 청년이 실제 업무와 기업 환경을 경험하도록 해야 한다는 것이다.

전문가와 기업은 중소기업의 청년고용을 촉진하기 위해 청년채용 인건비 보조와 세제·금융 우대, 중소기업 정보 제공 및 인식 개선, 직업·교육훈련 지원 등을 개선해야 한다고 봤다. 이 가운데 직업훈련과 교육훈련 지원은 전문가와 기업이 공통으로 꼽은 중점 개선 과제였다. 현금성 지원의 중요도는 장기적으로 낮아지는 것으로 분석됐다.

지역별 산업구조를 고려한 차별화된 일자리 전략도 필요하다는 의견이 제시됐다. 수도권은 연구개발과 문화·예술 분야의 맞춤형 인재 양성이 중요한 과제로 꼽혔다. 부산과 인천은 기존 주력산업과 신산업을 연결하는 일자리 정책이 필요하며 광주와 대전은 신산업 투자와 인재 육성을 함께 추진해야 하는 것으로 분석됐다.

강원과 충청, 전라, 경상권에서는 지역 특화산업과 연계한 일자리 창출과 함께 청년이 지역에 머물 수 있는 정주 여건을 개선해야 한다는 진단이 나왔다. 지역의 청년 유인력을 높이는 요인으로는 일자리 확대가 가장 높은 중요도를 기록했다. 연구개발과 기술 등 혁신환경이 뒤를 이었으며 근무환경과 주거·교육·문화·보육, 교통 접근성을 연계한 종합 지원도 필요한 것으로 조사됐다.

최용환 한국청소년정책연구원 선임연구위원은 "지역 기업 기반이 취약한 지역은 청년 채용 시 인건비 지원이 여전히 필요하며 산업 구조 변화가 진행 중인 수도권은 인건비 지원보다 맞춤형 인력 양성 지원이 더욱 중요하다"며 "지역 산업 전략과 함께 '주거-교통-문화'를 연계한 통합 지원정책이 마련돼야 한다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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