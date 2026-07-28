지역기업, 채용 때 '스펙'보다 협업·소통 중시…"지역별 일자리 전략 달라야"

수도권은 지역대학 졸업자 선호…비수도권은 외부 인재에 상대적으로 개방적

기업은 장기근속·적합 인재 확보에 어려움…인턴십·현장실습 확대 필요

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 지역기업이 청년을 채용할 때 디지털 활용 능력이나 전공 지식보다 팀워크와 의사소통 능력 등 조직에 잘 적응할 수 있는 역량을 더 중요하게 평가하는 것으로 나타났다.

한국청소년정책연구원은 2025년 협동연구과제로 진행한 '청년 친화적인 지역인재양성 및 일자리 창출 방안Ⅱ'의 주요 결과를 28일 발표했다.

지역기업은 청년 채용 때 전공지식보다 팀워크와 소통 능력을 더 중시하는 것으로 나타났다. [AI 일러스트=챗GPT]

지역 청년의 유입을 확대하고 청년친화도시를 조성하기 위한 정책 방안을 마련하기 위해 기업고용수요조사와 청년고용 관련 전문가 조사를 실시했다.

기업고용수요조사는 전국 상시근로자 30명 이상 기업의 대표와 인사담당자, 팀장급 이상을 대상으로 진행됐다. 산업 업종과 기업 규모 등을 고려해 전국 351개 기업이 조사에 참여했다. 전문가 조사에는 지역경제와 경제학, 정책학 분야 전문가 376명이 참여했으며 복수응답을 포함한 표본은 528개였다.

조사 결과 기업은 청년 인재를 채용할 때 남성과 25~29세, 4년제 대학 졸업자, 해당 지역에서 최종학교를 졸업한 지원자를 상대적으로 선호했다. 다만 특정 전공을 선호하지 않는다는 응답이 가장 많아 전공 자체보다는 다양한 업무와 조직에 적응할 수 있는 역량을 중시하는 경향을 보였다.

기업이 중요하게 평가하는 업무 역량에서도 비슷한 결과가 나타났다. 디지털 활용 능력이나 전공 지식 등 기술적 역량보다 팀워크·협업 능력과 의사소통 능력, 성실성 등 소프트 스킬의 중요도가 높았다. 기업들이 청년에게 요구하는 능력이 높은 학력이나 자격증보다는 조직 구성원과 협력하고 업무에 적응하는 능력에 가깝다는 분석이다.

최종학교 소재지에 대한 선호도는 지역에 따라 차이를 보였다. 서울·경기 등 수도권 기업은 해당 지역에서 학교를 졸업한 인재를 선호하는 경향이 강했다. 반면 비수도권의 주력산업형·혁신산업형 지역 기업은 출신 학교의 지역과 관계없이 채용하겠다는 응답이 상대적으로 많아 외부 인재에 더 개방적인 것으로 조사됐다.

청년 채용 과정에서 기업이 겪는 가장 큰 어려움은 입사자의 장기근속 가능성이 낮다는 점이었다. 지원자 자체가 적거나 직무에 맞는 지원자를 찾기 어렵다는 응답도 많았다. 인건비 부담보다 기업이 원하는 인재를 확보하고 지역에 오래 머물도록 하는 문제가 더 큰 과제로 나타난 셈이다.

이에 따라 청년고용 정책도 고용장려금 등 현금성 지원에 집중하기보다 기업과 구직자를 연결하는 방향으로 전환할 필요가 있다는 제언이 나왔다. 지역 고용서비스를 강화하고 인턴십과 현장실습을 확대해 청년이 실제 업무와 기업 환경을 경험하도록 해야 한다는 것이다.

전문가와 기업은 중소기업의 청년고용을 촉진하기 위해 청년채용 인건비 보조와 세제·금융 우대, 중소기업 정보 제공 및 인식 개선, 직업·교육훈련 지원 등을 개선해야 한다고 봤다. 이 가운데 직업훈련과 교육훈련 지원은 전문가와 기업이 공통으로 꼽은 중점 개선 과제였다. 현금성 지원의 중요도는 장기적으로 낮아지는 것으로 분석됐다.

지역별 산업구조를 고려한 차별화된 일자리 전략도 필요하다는 의견이 제시됐다. 수도권은 연구개발과 문화·예술 분야의 맞춤형 인재 양성이 중요한 과제로 꼽혔다. 부산과 인천은 기존 주력산업과 신산업을 연결하는 일자리 정책이 필요하며 광주와 대전은 신산업 투자와 인재 육성을 함께 추진해야 하는 것으로 분석됐다.

강원과 충청, 전라, 경상권에서는 지역 특화산업과 연계한 일자리 창출과 함께 청년이 지역에 머물 수 있는 정주 여건을 개선해야 한다는 진단이 나왔다. 지역의 청년 유인력을 높이는 요인으로는 일자리 확대가 가장 높은 중요도를 기록했다. 연구개발과 기술 등 혁신환경이 뒤를 이었으며 근무환경과 주거·교육·문화·보육, 교통 접근성을 연계한 종합 지원도 필요한 것으로 조사됐다.

최용환 한국청소년정책연구원 선임연구위원은 "지역 기업 기반이 취약한 지역은 청년 채용 시 인건비 지원이 여전히 필요하며 산업 구조 변화가 진행 중인 수도권은 인건비 지원보다 맞춤형 인력 양성 지원이 더욱 중요하다"며 "지역 산업 전략과 함께 '주거-교통-문화'를 연계한 통합 지원정책이 마련돼야 한다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com