부산시 '북항 여름축제 북항 오션 SUP 페스타' 31일 개막

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 31일부터 8월 9일까지 북항에서
- 여름축제 '2026 북항 오션 SUP FESTA'를
- 열어 원도심 상권 활성화를 도모했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
키즈 SUP 풀 새로 도입해 가족 체험 확대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 북항 친수공원과 랜드마크 부지 일원에서 여름 휴가철 원동심 상권 활성화를 도모하기 위한 여름축제를 준비했다.
시는 오는 31일부터 8월 9일까지 북항 친수공원과 랜드마크 부지 일원에서 '2026 북항 오션 SUP FESTA'를 개최한다고 28일 밝혔다.
2회째를 맞아 해양수산부 부산 이전과 부산항 개항 150주년을 계기로 프로그램을 확대했으며 해양수산부와 중·동구, 부산항만공사(BPA) 등 공공기관과 민간이 참여한다.
행사는 매일 오후 4시부터 9시까지 운영되며 해양레저 체험, 문화·공연, 푸드·전시·마켓 등 3개 구역으로 구성된다.
해양레저 체험존에서는 경관수로를 중심으로 스탠드업 패들보드(SUP) 체험이 진행된다. 어린이를 위한 전용 에어풀 '키즈 SUP 풀'을 새로 도입했으며 문보트·UFO보트, 수상자전거, 카약 등 체험도 함께 운영된다.
문화·공연존에서는 랜드마크 부지에 선셋 피크닉 공간과 DJ 프로그램이 마련되고 인디밴드와 재즈, 퓨전국악 공연이 이어진다. 친수공원 계단광장에서는 해양수산부 주관 버스킹 공연이 진행된다.
특별 프로그램으로는 다음달 1일과 8일 야간 달리기 행사 '루미너스 런', 잔디광장 물놀이 공연 '흠SUP쇼'가 운영된다. 1일에는 시민 참여형 명상 프로그램, 7일에는 야외 영화 상영 '북항 오픈 시네마'가 예정돼 있다.
푸드·전시·마켓존에서는 푸드트럭과 플리마켓이 운영되며 체험형 프로그램과 포토존이 마련된다. 경관수로에는 대형 조형물이 설치돼 야간 경관 요소를 더한다.
개막식은 1일 오후 6시 친수공원 잔디광장에서 열리며 개막 행사와 함께 축하공연이 진행된다.
ndh4000@newspim.com